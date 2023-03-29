好市多買DIY小屋！他組到虛脫才發現「下期便宜6000」...網教1招退錢

▲網友看到下期的優惠哭哭了。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名網友在好市多購買了「戶外儲藏屋」，費盡力氣及時間，好不容易自己DIY組裝完成後，竟發現「4月有特價，便宜6000元」，讓他十分懊惱。幸好有網友教他拿回6千元的小撇步。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己購買了好市多的「7*12呎 戶外儲藏屋」回家DIY，直呼組到快虛脫，因此建議有要買的人，還是花點錢請他們組，只是不便宜，組裝費好像要4000。不過最慘的是，「組完才發現4月有特價，便宜6000」。

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貼文一出逾3800網友幫QQ，「本來有想要買 可是想到颱風天來的時候可能就飛走了」、「你拆掉再組一次你就倒賺了」、「載回去退貨 再買一次」、「我想買都沒地方放」、「線上購物送到家不是免費組裝嗎」、「我也有買這個的小尺寸 我看好市多的人來組 我的心得只有 自己組肯定組不起來」、「前公司買過，颱風過後整間都不見了，變成一片一片的」。

還有，有內行網友教原PO拿回這6000元小撇步，「再去買一次，然後當場退上筆」、「到現場問專人可能有很好的解決方式」、「現場買，現場退，不用搬就可以退差價了」、「到退貨處直說退差價」、「再買一組直接結完帳退掉，要請店員退掉前一筆訂單（這個方法是好市多店員教我的）」。

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