台中高中生輕生「全校挨罵去死」！學生會發聲：別再霸凌師生

▲台中某公立高中學生輕生案，學生會今日發聲明呼籲各界勿再霸凌學校師生。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中某公立高中傳出一名高中生受不了遭師長貼標籤，在家中輕生。案件曝光後，該校包括校長、教官等7人調離現職，台中市府教育局指派督學進駐擔任代理校長，學務主任遭到停職。該校師長遭到網路謾罵，甚至有人貼文下嗆「全校師生去死」，學生會今日晚間首發聲明，呼籲各界別再惡言相向，「這已經是一種霸凌了」。

學生會聲明全文如下：

致關注本校近期大事件的大家，首先感謝大家對本校的關懷，此次事件目前都還在調查中（不公開），學生會想告訴大家的是，不到最後一刻任何的猜測都是口說無憑。

但現在很多校内同學因為外界的聲音感到很恐慌、恐懼，更有本校同學因此而受到言語攻擊，像是許多與我們學校有關的帳號（但其實都非當事人的帳號）無故謾罵，甚至貼文的留言中出現「全校師生都該去死」等字眼，還有有些本校學生在上學途中受到許多異樣眼光或是閒言閒語，這都讓本校同學感到懼怕，請大家傾聽我們的想法：

1、對於同學們來說，校內很多老師都還是非常的用心，堅守著崗位，並非都是像外界所說。在此次事件發酵的同時，即使他們自己也有滿出來的悲憤情緒，但依舊努力地先平復同學們的心情。

2、請求大家給予本校學生一個安全良好的上學環境，不要再對本校的師生使用任何途徑惡言相向，這其實已經是一種霸凌了，學生會在此也提醒大家不要讓自己在網路上無意地成為加害者。