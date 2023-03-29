行人穿越網狀線出事了！媽媽載小孩上學猛撞　轎車玻璃碎裂

▲台中大雅國小前今日上午傳出一名行人違規穿越馬路遭撞。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市大雅區學府路、大雅國小前，今（29）日6時47分傳出一起車禍，一名74歲陳男從網狀線違規穿越馬路，另名43歲劉女駕駛轎車正準備送小孩上學，不慎撞到陳男，陳男整個人撞上劉女轎車前擋風玻璃後重摔。警方指出，陳男經送往澄清醫院後無大礙，陳男違規穿越馬路屬實，詳細肇事責任仍待釐清。

事發在今日上午6時許，正是許多家長準備送小孩上課時間，大雅國小前卻傳出車禍，陳男違規從網狀線穿越馬路，導致駕車的劉女煞車不及裝上，陳男倒臥在地上，拖鞋、物品等全散落一地，劉女、對面賣早餐的女子、路人、國小警衛等至少5人一擁而上，趕緊先關心陳男狀況，還有人幫忙指揮交通，避免二次追撞，所幸陳男尚可交談，但倒臥在地上不起，經由救護人員到場後送醫。

大雅分局初步調查，陳男手腳擦挫傷，送往醫院治療後並無大礙，警方到場對劉女實施酒測，並無酒精反應，劉女車輛車頭、擋風玻璃受損。此外，依照道交條例第134條，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路，因此陳男屬於違規穿越馬路，詳細肇事責任仍待釐清。