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【廣編】日本上市就缺貨！「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」每日毛孔調理對策

▲▼日本,Melano CC,酵素,Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳,洗面乳。（圖／業者提供）

▲日本樂敦製藥的大人氣保養品牌Melano CC，針對毛孔調理推出史上第一支酵素洗面乳「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」。

圖、文／Melano CC提供

炎熱天氣、作息不正常、壓力、卸妝洗臉不乾淨等，都容易造成肌膚多餘油脂、粉刺角質累積堵塞毛孔，導致毛孔粗大、肌膚摸起來還有粗糙顆粒感，好惱人！日本樂敦製藥的大人氣保養品牌Melano CC，針對毛孔調理推出革命性新提案，Melano CC史上第一支酵素洗面乳「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」，於日本甫上市便造成搶購缺貨潮，深受日本消費者喜愛，現在在台灣也能買到；添加酵素、白泥、維他命C三重調理成分，一次解決毛孔、粉刺、粗糙、暗沉等肌膚問題，洗完臉毛孔就像重新呼吸般清爽乾淨，肌膚瞬間淨白透亮，素顏也充滿水潤透明感。

酵素具有卓越的角質代謝和分解粉刺的效果，但遇水卻容易降低活性，所以過往酵素洗顏產品多為粉狀劑型，不僅使用上較為麻煩，若未適當保存也容易受潮結塊。為了讓消費者使用起來能更方便，日本樂敦製藥持續鑽研，終於有了新突破！透過獨家酵素活性技術，創新結合酵素成分與保濕因子，即使做成能輕鬆使用的乳狀質地，也能有效維持酵素活性，輕輕搓揉就有綿密細緻的泡泡，能幫助酵素深入毛孔清潔，同時十分好沖洗，洗去臉上髒污同時帶走老廢角質、減少粉刺堆積，讓毛孔更平滑緊緻。此外，還添加了白泥，能吸附分泌過多的油脂和毛孔深層髒污；以及能改善暗沉乾燥，讓肌膚更水潤透亮的維他命C，實現由內而外更淨透的亮白美肌。

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