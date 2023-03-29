蔡英文向世界傳遞3訊息　台灣走向世界「冷靜自信、不屈服挑釁」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日率團展開睽違3年多的出訪行程，將前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，進行為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，且去返程分別過境紐約、洛杉磯。在訪團出發前，蔡英文於桃園機場發表行前談話，向世界傳遞3個訊息，強調台灣走向世界的決心只會越來越堅定，外來壓力不會阻撓，「冷靜自信、不屈服、不挑釁，台灣會堅定走在自由民主道路上，走向世界」。

▲總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府直播，下同）



蔡英文表示，訪團就要出訪瓜地馬拉、貝里斯，並過境美國紐約跟洛杉磯，過去三年雖然疫情影響人員往來，但沒有阻礙台灣跟世界交流，台灣跟全球夥伴站在一起，疫情衝擊時候彼此伸出雙手相互幫助，在威權主義擴張之際，共同站穩腳步守護自由民主。

蔡英文說，這趟民主夥伴共榮之旅展現深化友邦交流合作決心，清楚傳遞三個訊息。首先，台灣會堅定捍衛在由民主價值，持續做國際社會良善力量，三年多來疫情、俄烏戰爭、天災巨變等挑戰，國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，台灣有需要國際也會對台灣馳援。

蔡英文表示，這次出訪要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴世界民主的台灣堅定捍衛自由民主價值，會持續作為國際社會的良善力量，延續善的循環，強化全球民主的韌性。

蔡英文說，第二，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續跟友盟國家共榮發展，會跟友邦跟理念相近國家在技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟跟供應鏈安全等領域，進行更密切交流展開廣泛合作，後疫情時代台灣是全球供應鏈重組不可或缺的角色，會抓住更多機會跟友盟國家合作，為全球疫情後的經濟復甦貢獻關鍵力量。

最後，蔡英文說，台灣走向世界的決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣是執政重要目標，外來壓力不會阻撓走向世界決心，「冷靜、自信、不屈服、不挑釁，台灣會堅定走在自由民主道路上，走向世界」。

蔡英文說，這條路雖然崎嶇，但台灣不孤單，她要帶著這樣信念，闊別三年再次前行，為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。