快訊／民進黨協調小組今碰頭　何志偉喊話王世堅：只有大我沒有小我

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。據悉，民進黨2024大選提名策略小組29日下午邀請王世堅及何志偉進行協調，何志偉於中常會前受訪喊話，「要站在民進黨大我邏輯看待事情」，台灣要團結，只有大我沒小我。

▲何志偉於中常會前受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

王世堅今天中午接受網路直播節目專訪時表示，男子漢大丈夫，他「不會退選」；不過，民進黨提名策略小組今天下午仍邀請王世堅、何志偉進行協調，另亦將處理台北市第七選區（松山信義）台北市議員許淑華、洪健益，以及台東縣立委劉櫂豪、前立委賴坤成的協調作業。

何志偉稍早出席中常會前受訪說，現在全面依照機制走，期待未來大家更「信賴台灣」，台北市過去的確是相對艱困的選區，如何達到雙贏、讓席次最大化，同時兼顧選區的勤走傾聽基層，以及在國際空間、外交場域代表台灣好好爭取，是他的重點。

至於王世堅聲明不會退選一事，何志偉喊話說，「要站在民進黨大我邏輯看待事情」，台灣要團結，只有大我沒小我，他秉持讓黨內政治文化更好、更連結，盼清廉、勤政、愛鄉土，還是期待大家更團結，這也是基層支持者期待看到的。

何志偉強調，在台灣的關鍵時刻，要有更多人才幫國家說話，幫台灣交朋友，因此，只有大我沒有小我，團結是最大公約數，期待大家給民進黨更多溫暖、機會，「我們從來不怕選輸」。

民進黨4月12日將召開中執會，確認立委初選名單，4月11日前須加快協調動作，3月29日就會啟動協調。據指出，清明連假前，將優先處理北部選區，有的小組成員連假期間也要進行協調工作。