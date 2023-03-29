鴨蛋市場供需吃緊　游淑慧批陳吉仲：各種晉惠帝式發言

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國內缺蛋問題嚴重，為彌補雞蛋短期產能不足，農委會專案開放10國雞蛋進口。不過，因農委會主委陳吉仲日前建議消費者改吃鴨蛋，導致鴨蛋市場供需吃緊。對此，國民黨北市議員游淑慧批評，陳吉仲常常驚句連發，過去曾說「少吃鮭魚救石斑」、「沒雞蛋改吃鴨蛋」等，各種晉惠帝式發言，都不需要為了他的無能下台負責。

游淑慧28日透過臉書發文批評，陳吉仲之前常和民進黨立委一搭一唱，表示沒有雞蛋可以用鴨蛋替代，結果現在傳出鴨蛋市場供需吃緊，不但價格來到歷史新高，清明節過後鴨蛋將大缺。

對於農委會稱國產鴨蛋每年外銷幾百個貨櫃，若國內供應不足，蛋類商業同業公會將適當減少外銷，游淑慧質疑「真奇怪，農委會憑什麼認為業者一定會減少外銷的量？若外銷價格賣得比較好，哪個業者會選擇轉往國內市場？」

游淑慧表示，近期確實因缺雞蛋的關係，帶動鴨蛋需求量上升，但鴨蛋本來就不能取代雞蛋功能，陳吉仲鼓勵人民多吃鴨蛋，引起骨牌效應排擠到原本的市場，造成鴨蛋開始缺乏。為了補上雞蛋的缺口，蛋類業者預計清明節過後不供應生鮮鴨蛋和鴨蛋黃，蛋黃酥跟鳳梨酥等糕餅業者都感嘆糕餅可能也要缺貨了。

游淑慧開嗆，陳吉仲常常驚句連發，過去曾說過「麵食或麵包漲，可以改吃炒飯或飯糰」、「少吃鮭魚救石斑」、「沒雞蛋改吃鴨蛋」，各種晉惠帝式發言，都不需要為了他的無能下台負責。

游淑慧也分享，她昨天吃拉麵時，老闆說沒有溏心蛋，於是給了她兩塊小雞肉補償，若照陳吉仲的說法，店家能夠用溏心鴨蛋嗎？她痛批，「大家都在求生存，只有陳吉仲的官位永遠不變，政府成立的各種國家隊都是騙，最後都是鄉親們自己去排隊，執政黨若嫌選票太多的話，就繼續放任陳吉仲擺爛。」