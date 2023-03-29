進口雞蛋「雙北地區今開賣」　4／1全台主要消費地陸續供應

▲進口雞蛋今在雙北地區通路上架。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內短期蛋荒，農委會從3月起啟動專案進口雞蛋，預計本月底前從國外進口700萬顆雞蛋、國內加工調度280萬顆，總計約1000萬顆雞蛋，今（29日）起陸續供應雙北地區的全聯、家樂福等通路，4月1日起則擴大到全台主要消費地區。

農委會指出，近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，以超市、超商及量販店等通路供應配送，以牌價販售給消費者。今起先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北地區，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。

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農委會表示，為補足國內雞蛋缺口，已辦理專案進口雞蛋（包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋），除原開放的美國、日本及澳洲3國外，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口，以補足國內加工與消費缺口。

農委會說明，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，亦須符合相關食品衛生安全檢驗規定，至於通路販售的價格，則會隨著我國雞蛋產地價波動而調整。

農委會強調，未來持續辦理進口，自4月起每月進口量可達3000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，預期雞蛋的供給與需求可逐漸平穩。