他拿「20斤蛋1200元」曝光來源！酸排隊是盤子：中盤賺到買跑車

▲原PO認為近日的缺蛋是假議題，雞蛋漲價才是真的。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為彌補雞蛋短期產能不足，農委會專案開放10國雞蛋進口解決蛋荒。對此，有網友表示，「缺蛋是假，漲價是真」，要網友忍一下，現在別當盤子去排隊，並透露自己靠關係就可以拿到一籃20斤的雞蛋，且價格只要1200元。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，先以「有關係就是有關係，沒關係就是沒關係」開頭表示，他沒在開店，也沒在做任何相關行業，卻可以用1200元買到20斤的雞蛋，直言「缺蛋是假，漲價是真」，「大家該忍就忍別去當盤子0.0，不要整天當低能兒去排隊欸，真的有夠低能」。

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▼原PO貼出用便宜價格買到的蛋。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網友看完紛紛留言，「買1600元，蛋價亂七八糟的」、「明天進口蛋一盒68的就陸續來了，一堆團購一盒100的準備跑單了」、「家鄉雞蛋產地的我表示，我妹前幾週跟我說好像真的有缺，因為開始有人買超市比較貴的蛋，而不是跟認識的蛋農買，代表蛋農手上的蛋也沒以前多了」、「一堆地方社團都在買1斤100，各位婆婆媽媽別傻了。進口蛋來了一盒才68，還好我家自己有養雞不缺土雞蛋」。

「1200哪裡買？前天拿2100傻眼」，面對網友詢問，原PO表示，「這個沒辦法分 ，單純狗屎運，國小同學養雞場…鄰居養70隻雞隨便撿，你看他出平價給我，中盤賺多少？」、「中盤這陣子真的賺到買跑車」。

▼原PO表示，雞蛋是朋友賣的，無法分賣給其他網友。（圖／翻攝爆廢公社二館）

