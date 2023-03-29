對產業理解度「非常低」！蛋荒未解　農業專家點評重批陳吉仲

▲國內缺蛋問題持續延燒。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

缺蛋問題延燒，農委會主委陳吉仲日前坦言，去年就知道生產量及需求的差異，但為了保護小農，想透過加工廠的調度滿足需求。對此，農業專家「Lin bay好油」林裕紘28日表示，小農在台灣是很抽象的名詞，要照顧的應是專業農民，並點出關鍵指出，陳吉仲或許不太懂這些事情，對於產業理解程度「非常低」。

林裕紘28日在節目《關鍵時刻》中直言，陳吉仲把問題推給小農很荒謬，因為小農在台灣是一個很抽象的名詞，以養雞為例，最少養2萬隻雞的農民，一個月的營業額是120萬到160萬，比很多人還多，「這也叫小農嗎？」，所以該怎麼定義小農？因此，他強調，政府該照顧的是專業農民，要讓農民專業提升、收入提升，他舉例，像日本就不會說「要照顧小農」，而是「如何讓農民收入提高、如何增加外銷」。

林裕紘透露，日本的蛋一直都比台灣便宜，他指出，在日本出現缺蛋問題前，一盒洗選蛋的價格就是90塊日幣到150塊日幣之間，也就是最便宜一盒才台幣20幾塊而已，甚至品質是可以生食的蛋，且日本在十幾年前提出「攻擊型農業」主攻外銷時，大家都當笑話看，現在十幾年後來看，香港高階市場的蛋都來自日本，「這就是產業的強弱跟好壞。」

林裕紘提到，陳吉仲說要花錢改善雞舍，但這次禽流感最嚴重的問題是「品種」，在有限的資源之下，要先從改善「種雞」開始，第二要從中雞場，如果不改善這些雞舍，這些中雞都帶有禽流感病毒，買這些中雞進雞舍，雞反而死光，他大嘆，「我認為陳吉仲或許不太懂這些事，因為他對於產業的理解程度非常低。」