南霸天雞排名店喊漲「1片雞排100」　老饕驚呆：見證歷史！

▲知名連鎖雞排店宣布漲價，4月1日起一片雞排調漲到100元。（圖／翻攝自天使雞排臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

知名連鎖雞排名店、擁有南霸天之稱的「天使雞排」28日宣布，由於本土生鮮雞肉缺貨且價格飛漲，為了反應原料成本，自4月1日起雞排將調漲10元、雞米花調漲5元，屆時雞排一片將要價100元，消息讓不少老饕哀號一片，也有人感嘆「見證歷史了！」

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▲天使雞排在臉書宣布漲價消息。（圖／翻攝自天使雞排臉書）

天使雞排28日在臉書粉絲團宣布，由於台灣本土生鮮雞肉缺貨且價格飛漲，而天使雞排堅持使用本土生鮮雞胸肉，並維持產品品質及份量，為了反應原料成本，自4月1日起雞排調漲10元（1片100元）、雞米花調漲5元（一份75元），最後也強調漲價真的是迫不得已，「真的沒辦法啦，請各位見諒」。

漲價的消息一出，讓不少老饕紛紛哀號，有人說，「一片100元，我的天」、「還是吃便當店的雞排就好，還有飯有菜」、「一片100了唉，見證歷史了」、「要是原物料跌了，你們會降價嗎」、「只能拒吃了」、「以前愛吃，現在只能路過看看了」、「到底是缺雞蛋，還是缺雞排，漲價後回的來嗎？」

▼網友表示，「漲價後，回的來嗎」。（圖／翻攝自臉書）