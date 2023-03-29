馬英九赴陸自稱「前總統」　鄭文燦：有義務幫國家加分

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九展開訪陸「和平祭祖之旅」，首站拜謁中山陵，題字「和平奮鬥，振興中華」致贈，落款以民國紀年寫下「百十二（112）」，受訪是更自稱前總統，並再喊出「民國」，引發網路熱議。行政院副院長鄭文燦29日受訪表示，馬英九有義務幫國家加分，中華民國在台灣是一個事實，也是兩岸互動的出發點。

鄭文燦今天上午出席「第一屆ESG物流永續獎」頒獎典禮，媒體會前聯訪時關注，馬英九公開稱自己是「前總統」，這算捍衛中華民國嗎？鄭表示，馬英九作為前總統，自然有義務要幫國家來加分，「中華民國不只是歷史上的存在，中華民國在台灣已經是74年了，我想，這是一個事實，這個事實也是兩岸將來互動對等、尊嚴的出發點」。

此外，針對報載警政署將下設「保八總隊」，專責於保護電廠、油庫、水庫、機場等國家重要基礎設施一事，鄭文燦說明，關鍵基礎設施的防護，必須要提升等級，包括人員、場域、設備，也包括像水電、通訊及網路，整體提升計畫都在討論與進行中，具體的部分會等拍板以後，再跟大家說明。

馬英九昨天在國父孫中山陵寢獻花圈致敬，並發表「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，內容談到孫中山推翻滿清、終結中國4000多年的君主專政、建立亞洲第一個民主共和國─中華民國，至今已112年。