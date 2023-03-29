馬英九在陸說「中華民國」　最美發言人酸：民進黨側翼臉都綠啦

▲國民黨「最美發言人李明璇。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九27日搭機出訪中國大陸開啟「和平祭祖之旅」，他28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」。對此，國民黨「最美發言人」李明璇就在臉書發文大酸「中華民國喊出來，綠營側翼臉都綠了」，提到綠營名嘴曾開嗆「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」

馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」與「前總統」，不僅如此，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款時更寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。此舉引發不少網友讚賞「前無古人，後無來者」、「馬英九有夠硬欸」、「推，比起現任，高下立判」、「看影片第一段民國112有講是蠻有guts的」。

對此，李明璇也發文表示，憶起馬英九出訪前，綠營名嘴曾開嗆，「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」，她不禁大酸，「那現在是不是該幫他們包遊覽車去接機了？我們很願意去送車！」，她強調，最好綠營側翼要說到做到、兌現承諾，否則獨派看來只有「嘴巴毒、人很派」，風向不對就說bye bye ，難怪面對民進黨一堆為了錢喊「中華台北」的人都能視而不見，大諷「中華民國喊出來了，綠營側翼臉都綠了」。