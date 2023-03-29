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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九赴陸落款「民國」卻消失了！　 朱立倫：別雞蛋裡挑骨頭

▲朱立倫今日上午赴桃園慈湖謁陵。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫今日上午赴桃園慈湖謁陵。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（29）日率黨務高層赴桃園慈湖謁陵，提前悼念先總統蔣中正逝世紀念日。針對前總統馬英九訪陸的言行，朱表示，馬身為中華民國前總統，立場站得非常穩，讓大家看到國民黨堅定的立場，並反批外界「不要雞蛋裡面挑骨頭，不要故意扭曲事實」，強調馬英九到每一個地方都是強調中華民國，堅持中華民國立場。

前總統馬英九昨日前往南京中山陵憑弔國父孫中山，國民黨主席朱立倫今上午9時則親率副主席夏立言、秘書長黃健庭、黨團總召曾銘宗、副秘書長江俊霆、副秘書長謝衣鳳等黨務高層趕赴桃園慈湖謁陵，提前悼念先總統蔣中正，其逝世48周年即將於4月5日到來。

於謁陵完畢後，朱立倫接受媒體聯訪，被問到馬英九訪陸的政治效應會否影響2024選情？朱答，今天3月29日是青年節來此紀念黃花崗起義，之後4月5日是蔣公逝世紀念日，所以來此對前總統、前總裁表答最高尊崇。朱指出，蔣公一生捍衛中華民國也保衛台灣，而保衛台灣、捍衛台灣、民主台灣、和平台灣，這是國民黨最重要的使命。

朱立倫接著說，昨天看到馬總統訪陸，到每一個地方都是強調中華民國，堅持中華民國立場，他身為中華民國前總統，立場站得非常穩，讓大家看到國民黨堅定的立場，以及透過交流讓兩岸更和平的期望。

至於外界質疑馬英九讓中華民國消失、自我矮化？朱立倫幫忙緩頰說，馬總統昨天都講得很清楚，不管在中山陵、南京總統府或在會見的時候，都有強調中華民國、民國112年，也有說明自己是前總統，「我覺得大家不要雞蛋裡面挑骨頭，不要故意扭曲事實」，只要眼睛張開、耳朵張開，都聽得非常清楚。

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