郭台銘訪美跟雙英同時返台！　她分析背後意義：有這個必要

▲鴻海創辦人郭台銘訪美。（圖／記者莊喬迪攝）

記者皮心瑀／台北報導

有意爭取國民黨提名投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘27日出發訪美，時間剛好與前總統馬英九及總統蔡英文出訪撞期，甚至都於同一天返台。對此，民眾黨台北市議員林珍羽說，藍營另一可能候選人、新北市長侯友宜並非定於一尊，郭台銘想要把自己身價趕快拉高，是有這必要。

▲政壇大咖出訪時程表。（圖／記者皮心瑀製）

林珍羽在《少康戰情室》說，郭台銘今天為何要在這個時間去？上次他也是這樣告訴台灣人民他有強大的肌肉，可以跟美國來往，這是他一貫手法，而跟雙英同時回台灣，是因為他想把自己拉回來，在侯友宜可能不是定於一尊的狀況下，郭台銘要把自己身價趕快拉高，是有這必要。

林珍羽表示，郭台銘的舉動說白了就是告訴國民黨你可以找我，而且我不需要你的規劃就把訪美行程用好了。

郭台銘前往美國進行為期12天的訪問，將訪華府拜會重要人士，還會到美國排名前三大的智庫——布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長及與該校台灣同學會相關組織舉行座談。

另，郭台銘將接受「玉山協會」的邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會，發表演講，涉談內容包含：國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、 經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題，預計在4月7日返台，接下來並將規劃一系列的訪日等行程。