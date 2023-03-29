馬英九訪陸遭酸　沈富雄嘆不懂綠營「敵友之分」：被欺負你高興？

▲馬英九27日搭機出訪中國大陸開啟「和平祭祖之旅」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九展開訪陸「和平祭祖之旅」，受到不少綠營批評聲浪，對此，前立委沈富雄28日表示，實在搞不懂綠營的「敵友之分」，大嘆若馬英九在大陸被奚落，那民進黨究竟要站在北京、還是馬英九那一方，「馬英九被欺負你高興？還是馬英九沒被欺負你才高興？」

沈富雄28日在節目《少康戰情室》中表示，馬英九的大陸行既充滿故事性又戲劇化，他認為，這件事可大可小，而民進黨是「從頭酸到尾」，他質疑，如果馬英九受北京奚落的話，那民進黨到底是要站在馬英九這邊，還是北京那邊？他強調，如果民進黨是個成熟的政黨，就算馬英九現在是台灣社會的非主流，甚至在國民黨裡也是非主流，「你也要把馬英九看做是自己人，我們的自己人受到敵人欺負，你高興什麼？」

沈富雄直言，「我實在搞不懂，到底馬英九被欺負你高興，還是馬英九不被欺負你才高興？」，他大嘆，實在搞不懂民進黨的「敵友之分」。此外，他提到，而國民黨心裡是有一點焦慮、擔心會失分，所以所有的官方、學者都出來強調，馬英九的大陸行是帶給台灣和平的契機，「至於到底有沒有？我認為國民黨還是要小心點，不要講過頭。」