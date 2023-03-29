費鴻泰還原「撕芯裂費」三部曲　直言：很丟臉！讓人家看笑話

▲費鴻泰、徐巧芯。（組合圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024立委初選黨內惡鬥，登記台北市第7選區（信義、南松山）初選的現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯衝突不斷，連日爆出「退7里民群組」、「助理暗樁」、「簡訊意圖使人不當選」事件。對此，費鴻泰還原事發經過，並直言「這些事情做出來我覺得很丟臉，讓人家看笑話，真的是不要這樣子，我只是要一個公平的選舉，僅此而已。」

針對黨內互打激烈的第七選區，國民黨北市黨部28日下午召開初選協調會，徐巧芯派出老公劉彥澧、費鴻泰則由老婆王怡心代表出面開會。雙方討論近兩小時，第一回合結果仍破局，台北市黨部主委黃呂錦茹出面受訪時表示，因沒有共識，因此要進入下一個階段，30日下午由北市黨部委員開會決定。

對於三部曲，費鴻泰28日在廣播節目《千秋萬事》中首先還原「退7里民群組」，他說，有一位從他那邊離職的員工，加入徐巧芯陣營後突然加入他的群組，「就好像你在家，我突然跑到你家去，你覺得合適嗎？那群組是我在7年前所設立的，離職的員工應該要離開群組，但他不僅沒有離開反而把民意代表拉進來，我想踢除這個東西沒有人會說不對，因為這是我的群組。」

另對「助理暗樁」一事，費鴻泰直言，「這些事情做出來我覺得很丟臉，讓人家看笑話，真的是不要這樣子，我只是要一個公平的選舉，僅此而已。」至於簡訊事件，費鴻泰解釋，前幾天徐巧芯發了三則簡訊，其中有一封簡訊內容提到「她在國會，費鴻泰到不分區或進入內閣」，他認為，誰可以決定誰當不分區或部長？如果徐巧芯當總統就可以做這樣的處置。

「我們要爭取2024年大選，一定要贏得民心，現在此刻還沒有總統候選人，我們總統還未贏就開始分配位置、分錢、分權，這會讓選民覺得你這個黨很爛，怎麼會支持你呢？」費鴻泰強調，選舉其實是件很快樂的事，尤其是黨內初選，大家都認識，身為國民黨資深立委實在不願意看到這樣的狀況。