英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

▲大陸在每年12月13日舉行南京大屠殺罹難者國家公祭儀式。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九「和平祭祖之旅」第二天仍在南京參訪，主要前往「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」及有著「二史館」之稱的「中國第二歷史檔案館」。南京大屠殺紀念館在每年12月13日都會舉行國家公祭日，敲響「和平鐘」，大陸國家主席習近平也曾親臨默哀致意。至於二史館則是收錄北洋及國民政府時期，國民黨公務機構遺留下的珍貴檔案及史料。

▲南京大屠殺紀念館的裝置藝術，刻劃當年慘案血淚史。（圖／記者魏有德攝）

南京大屠殺紀念館建在江東門集體屠殺和「萬人坑」遺址上，從高處望去，建築側面像是一把從中斷裂的軍刀。館內常設侵華日軍南京大屠殺史料、慰安婦制度等，透過大量文物、照片、倖存者證言、影像資料和檔案，將抗戰時的慘痛事件呈現在後人眼前。

紀念館的入口處有一組令人震撼的雕塑群，其中，最高的一座雕塑名為《家破人亡》，整體高度達12.13公尺，代表1937年12月13日，日軍開始發動南京大屠殺，其後的雕塑群顯示「市民逃難」的情景，皆為倖存著口述還原而建。

▲解放軍禮兵通過災難之牆前方。（圖／翻攝CCTV+）

紀念館有兩座叫為之中的牆體，災難之牆是大陸每年聚辦國家公祭日的主要場地，牆上用11種文字書寫「遇難者」及官方認定的遇難人數300000，牆旁是一個十字架造形的標誌，上面刻著「1937.12.13－1938.1」，代表南京大屠殺持續的六周，下方鋪著一層層碎石，象徵紀念館是建立在萬人坑遺址之上。

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內的哭牆。（圖／翻攝南京發布）

在悼念廣場上有一條長約40公尺的歷史證人腳印，共有222為倖存者留下，如今，倖存者也只剩下43位。墓地廣場南側則是一組青銅《浮雕牆》，沿浮雕牆往西走，是被南京民眾稱為「哭牆」的遇難同胞名單牆，上面刻寫著一個個受難者的名字，供後世瞻仰憑弔。

▲中國第二歷史檔案館。（圖／CFP）

至於馬英九在南京的最後一個行程將會前往「中國第二歷史檔案館」，該館前身即為中國國民黨中央黨史史料陳列館。有別於一史館記錄著明清時代以前的史料檔案，二史館保留著北洋政府及國民政府時期的中央機構相關史料。

▲二史館原為國民黨中央黨史史料陳列館。（圖／CFP）

二史館目前存有南京臨時政府時期，孫中山先生部分親筆批示的文件，也有國民黨第一、第二次全國代表大會和國共合作、北伐戰爭的相關文件，也有廣州護法軍政府、代表國民黨統一的「寧漢合流」相關文件等。

▲中國第二歷史檔案館新館從空中鳥瞰為魯班鎖形象。（圖／CFP）

此外，袁世凱取得政權後至北洋軍閥在北平成立政權、南京國民政府在1949年未帶走的卷宗、汪精衛的日偽政權相關文件也都保存在二史館內。

二史館內還有保留不少民國時期政府要人的個人檔案，包括蔣介石、馮玉祥、蔡元培等，約6000餘卷卷宗，檔案儲存形式主要以公文為主，還有不少罕見的照片、圖片、唱片、勳章、印章、股票、鈔票、郵票、任命狀、商標、字畫、家譜等。