　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

▲南京大屠殺罹難者國家公祭儀式，由大陸人大委員會副委員長王晨代表致辭。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸在每年12月13日舉行南京大屠殺罹難者國家公祭儀式。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九「和平祭祖之旅」第二天仍在南京參訪，主要前往「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」及有著「二史館」之稱的「中國第二歷史檔案館」。南京大屠殺紀念館在每年12月13日都會舉行國家公祭日，敲響「和平鐘」，大陸國家主席習近平也曾親臨默哀致意。至於二史館則是收錄北洋及國民政府時期，國民黨公務機構遺留下的珍貴檔案及史料。

▲南京大屠殺紀念館內的裝置藝術，刻劃當年慘案血淚史。（圖／記者魏有德攝）

▲南京大屠殺紀念館的裝置藝術，刻劃當年慘案血淚史。（圖／記者魏有德攝）

南京大屠殺紀念館建在江東門集體屠殺和「萬人坑」遺址上，從高處望去，建築側面像是一把從中斷裂的軍刀。館內常設侵華日軍南京大屠殺史料、慰安婦制度等，透過大量文物、照片、倖存者證言、影像資料和檔案，將抗戰時的慘痛事件呈現在後人眼前。

紀念館的入口處有一組令人震撼的雕塑群，其中，最高的一座雕塑名為《家破人亡》，整體高度達12.13公尺，代表1937年12月13日，日軍開始發動南京大屠殺，其後的雕塑群顯示「市民逃難」的情景，皆為倖存著口述還原而建。

▲南京大屠殺國家公祭日。（圖／翻攝CCTV+）

▲解放軍禮兵通過災難之牆前方。（圖／翻攝CCTV+）

紀念館有兩座叫為之中的牆體，災難之牆是大陸每年聚辦國家公祭日的主要場地，牆上用11種文字書寫「遇難者」及官方認定的遇難人數300000，牆旁是一個十字架造形的標誌，上面刻著「1937.12.13－1938.1」，代表南京大屠殺持續的六周，下方鋪著一層層碎石，象徵紀念館是建立在萬人坑遺址之上。

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內的哭牆。（圖／翻攝南京發布）

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內的哭牆。（圖／翻攝南京發布）

在悼念廣場上有一條長約40公尺的歷史證人腳印，共有222為倖存者留下，如今，倖存者也只剩下43位。墓地廣場南側則是一組青銅《浮雕牆》，沿浮雕牆往西走，是被南京民眾稱為「哭牆」的遇難同胞名單牆，上面刻寫著一個個受難者的名字，供後世瞻仰憑弔。

▲中國第二歷史檔案館。（圖／CFP）

▲中國第二歷史檔案館。（圖／CFP）

至於馬英九在南京的最後一個行程將會前往「中國第二歷史檔案館」，該館前身即為中國國民黨中央黨史史料陳列館。有別於一史館記錄著明清時代以前的史料檔案，二史館保留著北洋政府及國民政府時期的中央機構相關史料。

▲中國第二歷史檔案館。（圖／CFP）

▲二史館原為國民黨中央黨史史料陳列館。（圖／CFP）

二史館目前存有南京臨時政府時期，孫中山先生部分親筆批示的文件，也有國民黨第一、第二次全國代表大會和國共合作、北伐戰爭的相關文件，也有廣州護法軍政府、代表國民黨統一的「寧漢合流」相關文件等。

▲中國第二歷史檔案館。（圖／CFP）

▲中國第二歷史檔案館新館從空中鳥瞰為魯班鎖形象。（圖／CFP）

此外，袁世凱取得政權後至北洋軍閥在北平成立政權、南京國民政府在1949年未帶走的卷宗、汪精衛的日偽政權相關文件也都保存在二史館內。

二史館內還有保留不少民國時期政府要人的個人檔案，包括蔣介石、馮玉祥、蔡元培等，約6000餘卷卷宗，檔案儲存形式主要以公文為主，還有不少罕見的照片、圖片、唱片、勳章、印章、股票、鈔票、郵票、任命狀、商標、字畫、家譜等。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」
徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅
蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報
今晚轉雨！　最新連假天氣有變化
張育成手感發燙！　春訓熱身賽連兩戰有安打1打點
快訊／最新世界棒球排名出爐　台灣從第二滑落到第四

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

鏡頭以外的馬式幽默　馬英九堅定表達「兩岸要和平避戰」

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位！　設「免稅店」有人豪刷36萬

美國認證中國「非開發中國家」　大陸網友急表態：我們還是發展中

理髮師「菜刀劈脖子」2下砍掉客人頭顱　原因竟是女子嫌頭髮剪太醜

一家三口「住雙人房」遭飯店拒絕！妹子傻眼：第一次遇到

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

狒狒爆血遭重摔 畫面曝光令人怒｜20230328 ET午間新聞

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

鏡頭以外的馬式幽默　馬英九堅定表達「兩岸要和平避戰」

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位！　設「免稅店」有人豪刷36萬

美國認證中國「非開發中國家」　大陸網友急表態：我們還是發展中

理髮師「菜刀劈脖子」2下砍掉客人頭顱　原因竟是女子嫌頭髮剪太醜

一家三口「住雙人房」遭飯店拒絕！妹子傻眼：第一次遇到

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

國光女神深夜小巷緊貼新歡！　背後環抱吸脖「胸前緊牽小手」

大寶法王「台灣首席弟子」涉騙感情身體　正妹網紅控：傷害身心靈

徐凱希新歡百億富二代被起底！　爸爸是「台股4大天王」曾捲阿帕契事件

兄弟拚冠X因子　林威助尋找一壘解：期待有人挺身而出

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

2023年日本DIY展參展團即將額滿　報名4月底截止

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！冠軍對朋友好到另一半吃醋

柴犬雀躍跳踢踏舞　原來是屎在滾啦XD

大陸熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

美認證中國非開發中國家　陸網：還是發展中

控張蘭欠薪被封鎖　他嗆汪小菲再爆1事

南京市民追星！馬英九赴陸人氣旺

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位

鏡頭以外的馬式幽默

英九訪陸／南京中山陵墓室將再度開啟 總統府曾為太平天國天王府

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九呼籲大陸：兩岸要互信避戰

女顧客嫌染髮難看！被理髮師當場殺死

前世銀行長：政治危機不該歸咎於一帶一路

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

更多熱門

相關新聞

鏡頭以外的馬式幽默

鏡頭以外的馬式幽默

前總統馬英九昨28日在南京緊湊行程，不忘再現「馬式幽默」。比如在中山陵巧遇小朋友笑說叫「馬哥哥」也行，參訪南京總統府歷史認為自己還是太年輕，與江蘇省委書記信長星見面時又說，從事兩岸工作多年，74歲才來大陸實在很不好意思。話鋒一轉，馬英九特地強化自己「台灣總統任內」政績，呼籲兩岸必須互信避戰，陸方要認識台灣人心理，在幽默與嚴肅之間，堅定表達自己赴陸和平交流訴求。

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

關鍵字：

馬英九祭祖抗戰國民黨南京大屠殺哭牆紀念館二史館中國第二歷史檔案館

讀者迴響

熱門新聞

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

最新排名出爐　台灣從第二滑落到第四

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

古巴叛逃！中日龍強投落跑轉戰大聯盟

最美議員爆乳開球　台南Josh「特訓」

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面