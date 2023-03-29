蔡英文睽違3年出訪友邦　過境美國會政要、見僑胞行程受矚目

▲總統蔡英文29日展開友邦訪問行程，途中將過境美國，行程備受關注。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文今(29)日展開為期10天的「民主夥伴共榮之旅」訪問，依序造訪瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約，屆時將受知名智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒「全球領導力獎」。而此行的重頭戲將在返程過境洛杉磯時登場，預計在加州的雷根圖書館發表演講，並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。儘管總統府未證實在美行程，但仍受到國際關注。

睽違3年，蔡英文將再度出訪友邦，此行在出發前夕碰上宏都拉斯被中國政治力介入，82年邦誼斷於金錢利誘。儘管台宏在出發前斷交，讓出訪少了一個變因，但仍難保中國是否還會在蔡出訪期間出手，也讓蔡英文此行被受關注。

總統府發言人林聿禪說，此行為「民主夥伴共榮之旅」，期許能達成民主深化、共榮發展2大目標，深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。但目前美國相關行程尚未公布，總統府也未證實相關安排。

根據規畫，總統蔡英文29日中午啟程，過境美國紐約停留2夜，屆時將受知名智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒全球領導力獎，下午預計還有與國會議員的會面。

接著4月1日抵達瓜地馬拉，會見旅瓜僑民、瓜國總統賈麥岱，並且預計由雙邊外長簽署《台瓜基本合作協定》、參訪蒂卡爾國家公園等，並主持贈交齊瑪德南戈醫院儀式。4月3日抵達貝里斯，於貝國國會進行演說、視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫，並參觀婦女賦權計畫成果展。

最後則是此行的重頭戲，5日過境美國洛杉磯，預計在加州的雷根圖書館發表演講，並與美國眾院議長麥卡錫會面。最後在7日晚間返抵國門。

另外，僑務委員會委員長徐佳青日前在立法院備詢時也證實，停留美國期間，預計會舉辦4場僑宴。與旅居在外的僑民互動，也能傳達政府過去3年努力防疫，並分享傲人經濟成果、民主成就，讓台灣站上國際。