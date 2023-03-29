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換季過敏睡不好　當心孩子陷入過敏成長障礙？日常補充「這個」調整過敏體質　孩子睡得好成長沒煩惱!

圖、文／LP33提供

常聽人說「春天後母面」，形容春天忽冷忽熱、變化不定的氣候。現在正值冬春換季的季節，早晚溫差大讓許多家長苦惱該怎麼幫孩子穿衣服，才能做好保暖對策。換季也是許多過敏兒家長特別擔心的時候，因為孩子常常反覆過敏導致注意力、學習表現不佳。然而很多家長往往忽略過敏對睡眠也會有影響，睡不好反而更會讓孩子陷入過敏成長障礙！

統一LP33機能優酪乳（圖／業者提供）

換季就會反覆過敏，甚至連帶影響孩子成長！
台灣研究指出，容易引發過敏的兩大關鍵分別為：溫差達7℃、相對溼度高達61%以上。冬春換季期間，早晚溫差變化較大，尤其是清晨及傍晚的冷空氣，再加上台灣長年平均濕度達75%，容易誘發孩子過敏。過敏常常讓孩子們呼吸不順，導致難以入睡，擁有較差的睡眠品質。偏偏睡眠時間是孩子成長的重要時刻，睡不好會導致生長發育因此受擾。

統一LP33機能優酪乳（圖／業者提供）

▲圖卡來源：康健

想擺脫過敏成長障礙，先了解過敏怎麼發生
其實，過敏是一種身體自我保護的機制，是身體的免疫系統對外在過敏原過度反應導致。人體免疫系統中有兩種T細胞，分別是第一型T輔助細胞(TH1)，以及第二型T輔助細胞(TH2)。在健康情況下，TH1 細胞與TH2細胞呈現平衡，當受到外在過敏原刺激，就會讓TH2細胞比較活躍，進一步失衡產生過敏反應。

統一LP33機能優酪乳（圖／業者提供）

▲圖卡來源：康健

讓孩子均衡飲食、遠離外在過敏原可能還不夠！
許多家長為幫助孩子遠離過敏原，家中除濕機、空氣清淨機運轉24小時是基本常態，也會勤更換床舖被單，確保孩子生活環境不被塵螨、黴菌襲擊。此外，也會讓孩子均衡飲食，維持身體保護力。但是，當孩子離開家長守護，來到校園或是其它室外環境後，受到外在過敏原刺激就會讓體內TH1、TH2細胞失衡引發過敏。因此，「調整內在體質」才是抗敏根本之道！

統一LP33機能優酪乳（圖／業者提供）

▲圖卡來源：康健

天天喝國家認證的LP33機能優酪乳 輔助調整過敏體質
孩子睡好成長沒煩惱！
除了上述抗敏對策外，家長別忘了平衡體內TH1、TH2細胞。日常可以讓孩子補充益生菌來平衡細胞活性。然而，市面上含有益生菌的產品十分多元，家長該如何安心挑選，調整孩子體質，讓他們睡得好成長沒煩惱呢？LP33機能優酪乳含有專利LP菌，更獲得國家健康食品認證，可輔助調整過敏體質，其酸甜口感孩子接受度高，建議可以在每日早餐或是點心時間搭配。由於活菌會隨著時間被身體代謝掉，提醒家長要讓孩子天天補充，循序漸進養成抗敏體質，來擺脫過敏睡不好造成的成長障礙！

統一LP33機能優酪乳（圖／業者提供）

▲圖卡來源：康健

抗敏益生菌，專業醫生都怎麼挑?
https://9433.moo.com.tw/News/News/LP33_News

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