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超萌網紅雙胞胎抗敏實驗室開張實測過敏方程式　溫差、濕度超標也不怕！

圖、文／統一提供

入秋換季，隨著天氣變化，過敏問題又逐漸找上門。過敏症狀不僅為成人所苦惱，對許多家長而言，還得分辨孩子的症狀是否為過敏，且深怕過敏影響到孩子睡眠品質、學習表現，非常令人苦惱！想要判斷過敏並不是無跡可尋，有研究提出「過敏方程式」，當溫差達7℃、相對溼度高達61%以上，最容易誘發過敏症狀。受過敏所苦的網紅雙胞胎「小豬小羊」，此次親自實測近期早晚溫差以及濕度，和大家分享對抗過敏的妙招。

為了對抗過敏，豬羊一家努力維持家中的空氣品質。如同許多爸爸媽媽為防止過敏所做的努力，除了利用除濕機控制室內濕度，也搭配空氣清淨機來減少空氣中的過敏原，希望給孩子最純淨的生活環境。此外，也盡量維持室溫的恆定，避免因為天氣變化溫差而引起的過敏影響。

超萌實驗室開張，小豬小羊穿上實驗袍實測早晚溫差，和室內的濕度，明顯發現環境的改變，尤其是現在正值季節交替之際，氣溫驟變和多雨的氣候，已符合過敏方程式的啟動條件。

超萌網紅雙胞胎抗敏實驗室開張（圖／業者提供）

▲台灣自今年九月已遭兩個颱風襲擊，平均濕度高達80%，容易誘發孩子過敏。

經過實測，小豬小羊的媽媽表示，「雖然平常花了許多心力在過敏原的控制，但是一旦小豬小羊離開家中舒適的空間，像是上學或出遊時，暴露在無法掌控的外在環境之下，過敏反應又迅速地發生在小豬小羊的身上。因此從內在根本養成抗敏好體質才是關鍵！」

▲▼（業配）統一LP33優酪乳。（圖／記者周宸亘攝）

▲LP33機能優酪乳含有專利LP 菌，且獲得國家健康食品認證，可輔助由內而外調整過敏體質。

為了讓兩個孩子有對抗過敏的良好保護力，除了營養均衡與規律運動外，豬羊一家私藏的抗敏妙招是於早餐或喝飲料時選擇含有專利LP菌的LP33機能優酪乳調整體質。 LP33機能優酪乳含有專利LP菌，更獲得國家健康食品認證，可輔助調整過敏體質，酸甜的口感也符合小豬小羊的喜好，是家長在換季之際協助孩子輕鬆抗敏的好選擇！

▲▼（業配）統一LP33優酪乳。（圖／記者周宸亘攝）

▲孩子早餐可以搭配含有專利LP菌的LP33機能優酪乳，調整體質過敏out。

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