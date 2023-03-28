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本席在質詢叫你閉嘴！綠委質詢要官員噤聲　批陳建仁「讓人寒心」

▲▼行政院長陳建仁 立法院總質詢 立委林岱樺 公平會主委李鎂 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁28日至立院施政報告並備質詢，民進黨立委林岱樺質詢時指出，應該讓傳銷產業交由經濟部管轄、而非公平會，在公平會主委李鎂解釋時，則被林岱樺高分貝打斷「你閉嘴！」「本席在質詢叫你閉嘴！」林更批評陳建仁，「院長你沒進入狀況！」場面相當火爆。

林岱樺表示，公平會管理績效不彰，導致傳銷發展不進反退、不肖業者仍不斷發生弊端，致社會大眾對傳銷業有嚴重負面觀感，一個健全的傳銷產業應該要有稱職主管機關、制度和法治配合、功能彰顯的工會、積極輔導業者自治以及跟民間智庫合作。

林岱樺指出，公平會保守無作為，因此無法帶動傳銷業發展、防治變質多層次傳銷、詐騙狀況層出不窮，讓正派經營業者背上老鼠會的莫須有罪名，所以傳銷業停滯不前、直銷亂象叢生，公平會是不適任主管機關，應該改由經濟部管理。

林岱樺表示，相較他國，我國傳銷業相關法規相當落後，馬來西亞、韓國改成登記許可制後，產值不斷成長，但我國卻原地踏步，始終在全球第10、11名徘徊。公平會是類法院，業務內容是防弊、糾正市場競爭秩序為主，不具產業發展專業的主管機關，難以替產業興利，且現在繁瑣的報備制行政管制根本是傳銷產業最大絆腳石，應該改由經濟部主責。

陳建仁回應，委員多次反映這個問題，經過內部檢討後，還是認為公平會是較合適單位，但是可以在公平會的功能方面再加強，剛才委員提到韓國，那韓國負責監管的又是哪個機構？

林岱樺則火大嗆聲，「院長你沒進入狀況，根本就沒有把我的簡報看清楚！」林表示，韓國把每一筆資料政府監管，我國能做到嗎？為了防弊更要求每家公司按比例提撥保證額，如果隔年無事發生再還回，我國做得到嗎？「請院長謙虛一點，你國事如麻、這邊民意翻騰，還是交給副院長先做幕僚綜合兩個部會。」

公平會主委李鎂正要解釋，話音剛落，就被林岱樺高分貝要求「你閉嘴！」更激動揮手指著李鎂喊「本席在質詢叫你閉嘴！」林表示，請陳建仁回答，我國該像韓國一樣百分百監理嗎？「那我佩服你，你根本不清楚，請你謙虛地面對這個議題！每份質詢我都花2-5個小時準備的！你曉得還敢這樣跟我講！」

林岱樺表示，公平會就是類司法機關，即便將傳銷產業移交經濟部管理，公平會一樣可以針對不公平競爭做處理，如果要這樣乾脆廢掉經濟部、把經濟部長併到公平會，因為公平會能力很強，「再給你一次機會，去重新了解，交給副院長主導，院長親自主持也很好。」

陳建仁請林岱樺冷靜後，他表示，以前質詢完畢後，內部會議決議還是由公平會處理，如果委員覺得沒有這樣的可能性，政院還會進入盤點階段。

林岱樺激動回應，「院長你這樣講很好！大家都說你暖男內閣，你有面對民意嗎？除非本席5年來質詢的簡報都是垃圾、點出的產業現況都是亂講，你竟單純聽公平會的話，他們沒一個專業的，只是辦學術研討會、完全沒事做！」

陳建仁表示，這件事由兩位政委負責，會請副院長主導。而林岱樺僅回應謝謝後就進入下一個質詢議題。

▲▼行政院長陳建仁 立法院總質詢 立委林岱樺 公平會主委李鎂 。（圖／記者屠惠剛攝）

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