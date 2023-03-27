　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

▲前總統馬英九與總統蔡英文。（圖／資料照）

▲前總統馬英九與總統蔡英文。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九27日前往中國大陸展開「祭祖和平之旅」，而總統蔡英文則將在29日赴瓜地馬拉及貝里斯，並過境美國，兩人撞期除了是雙英再次對決外，更有和中與親美路線較勁之意。事實上，選在最近出訪的，還有鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲，2人皆是檯面上參選2024總統的熱門人選，其行程格外引人關注。

▲▼政壇大咖出訪時程表。（圖／記者皮心瑀製）

▲政壇大咖出訪時程表，點圖可放大。（圖／記者皮心瑀製）

蔡英文

總統府規劃，蔡英文出訪友邦預計29日下午啟程，30日過境美國紐約；接著4月1日抵達瓜地馬拉，會見旅瓜僑民、瓜國總統賈麥岱，並且預計由雙邊外長簽署《台瓜基本合作協定》，晚間將參訪蒂卡爾國家公園。

4月2日上午總統答宴瓜國政要，3日主持贈交齊瑪德南戈醫院儀式後，緊接著繼續飛往貝里斯，首個行程也將與旅貝僑民代表餐敘，並由雙邊外長簽署技術合作協定。4日上午會晤總理布里仙紐，並於貝國國會進行演說，出席總督國宴，視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫，並接受布里仙紐款宴，晚間參觀婦女賦權計畫成果展，5日過境美國洛杉磯，預計會晤美國眾議院議長麥卡錫，7日返抵國門。

馬英九

馬英九此次訪陸，成為自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。根據規劃，馬英九行程第一天短暫過境上海直奔南京，28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。

郭台銘

27日除了馬英九出發外，郭台銘晚間也將前往美國進行為期12天的訪問。郭台銘將前往華府，拜會重要人士，還會到美國排名前三大的智庫——布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長及與該校台灣同學會相關組織舉行座談。

另，郭台銘將接受「玉山協會」的邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會，發表演講，涉談內容包含：國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、 經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題，預計在4月7日返台，接下來並將規劃一系列的訪日等行程。

柯文哲

在蔡英文、馬英九與郭台銘3人均於4月7日返台後，換柯文哲於台灣時間4月8日傍晚5時30分搭乘華航CI12飛機前往紐約甘迺迪機場，預計當地時間8日晚間8時35分抵達，並至4月12日前進行哥倫比亞大學座談、僑界座談餐敘、美國外交政策全國委員會（NCAFP）官方拜會，傍晚前往波士頓，並於4月12日至16日進行哈佛學者對談、生物科技企業參訪，以及學生座談等內容。

柯文哲這次訪美最關鍵則為4月16日至4月21日的5天華府行程，會接觸國務院、參眾議院議員，據悉會是友台小組成員。柯文哲此次美國行共計有21天，他將於4月27日返台。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／清大接獲「爆裂物通報」
快訊／汪小菲敗訴發聲了！　再曬請款單
快訊／雲林死亡車禍！　闆娘頭部重創亡
驚悚畫面曝！　警官猛撞重創死亡
直擊／《初戀》男神佐藤健抵台揮手！　燦笑電眼粉絲尖叫
快訊／狒狒死亡「非我們開的槍」！農業局緊急發聲
快訊／狒狒死了　林務局緊急回應
快訊／震撼！狒狒死亡
快訊／狒狒「到底從哪來？」　北市動物園這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文訪美、馬英九訪陸　柯文哲：若「各幹各的」就是政治危機

退役空軍上校涉當共諜案　監委申請自動調查

不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

陳佩琪參選區域立委？　柯文哲稱「穿鑿附會」：她不會啦！

東非狒狒抓到了！送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助

文總秘書長李厚慶出席橘高校畢業公演　再邀請吹奏部來台

國際來台旅客曙光已現！　交通部拋2大方案嚴陣以待

房貸利率突破2%大關！　國民黨團盼政府救救租屋族、房貸族

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

蔡英文訪美、馬英九訪陸　柯文哲：若「各幹各的」就是政治危機

退役空軍上校涉當共諜案　監委申請自動調查

不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

陳佩琪參選區域立委？　柯文哲稱「穿鑿附會」：她不會啦！

東非狒狒抓到了！送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助

文總秘書長李厚慶出席橘高校畢業公演　再邀請吹奏部來台

國際來台旅客曙光已現！　交通部拋2大方案嚴陣以待

房貸利率突破2%大關！　國民黨團盼政府救救租屋族、房貸族

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異

汪小菲敗訴發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分都不少

彰化大型車「3個月奪4命」！警明起大執法　再增設3支測速桿

下肢水腫「可能是1症候群」！嚴重恐肺栓塞　左腳痛小心了

直擊／佐藤健超寵粉「邊走邊簽名10分鐘」　手比愛心接機粉絲破千人　

嬌小密獾激戰沒在怕！　10頭母獅被嚇得「一直倒退嚕」

快訊／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　「安全帽噴飛」頭部重創亡

火燒玉山80公頃遭求償2.2億　NCC專委宣稱生火烤鹿肉「開玩笑」

LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

桃園無法申請工廠納管業者　市議員謝美英建議「輔導優先」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

賴清德認了「接見兄弟有點尷尬」　蔡其昌：盼你用總統身份見統一獅

蔣萬安將宣布北市6000元加碼

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

國民黨轟兩岸外交路線錯誤　綠委嗆：蔣介石讓邦交國只剩27個

民進黨穩了？　郭正亮曝擲「40個聖筊」預言下半年會有大事

東非狒狒抓到了！送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助

快訊／赴陸「祭祖之旅」今啟程　馬英九最新談話曝光

藍營總統徵召最快4月底定　侯郭入名單

台灣人對「斷交」已麻木？　學者：習近平啟動助選民進黨模式

「費芯」鬥很大！徐巧芯建議入閣　費鴻泰反酸：她可去選總統

LIVE／馬英九桃機行前談話　啟程赴陸12天行程一次看

金門二膽兵定調「逃兵」　柏鴻輝：戰時敵前逃亡是「死刑」

更多熱門

相關新聞

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

總統蔡英文27日出席「安倍晉三紀念影像展開幕式」，期盼台日雙方在各領域能不斷深化合作，建立更緊密的夥伴關係，讓「台日友好」火苗延續，繼續溫暖人民的心。

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

陳佩琪選立委？柯文哲：她不會啦

陳佩琪選立委？柯文哲：她不會啦

房貸利率突破2%大關！　國民黨團盼政府救救租屋族、房貸族

房貸利率突破2%大關！　國民黨團盼政府救救租屋族、房貸族

王文宗遭羈押　綠營批國民黨做賊喊抓賊

王文宗遭羈押　綠營批國民黨做賊喊抓賊

關鍵字：

蔡英文馬英九郭台銘柯文哲國民黨民進黨兩岸

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

即／捕獲狒狒「遭獵槍打中」身亡！

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面