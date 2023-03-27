不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

▲前總統馬英九與總統蔡英文。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九27日前往中國大陸展開「祭祖和平之旅」，而總統蔡英文則將在29日赴瓜地馬拉及貝里斯，並過境美國，兩人撞期除了是雙英再次對決外，更有和中與親美路線較勁之意。事實上，選在最近出訪的，還有鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲，2人皆是檯面上參選2024總統的熱門人選，其行程格外引人關注。

▲政壇大咖出訪時程表，點圖可放大。（圖／記者皮心瑀製）

蔡英文

總統府規劃，蔡英文出訪友邦預計29日下午啟程，30日過境美國紐約；接著4月1日抵達瓜地馬拉，會見旅瓜僑民、瓜國總統賈麥岱，並且預計由雙邊外長簽署《台瓜基本合作協定》，晚間將參訪蒂卡爾國家公園。

4月2日上午總統答宴瓜國政要，3日主持贈交齊瑪德南戈醫院儀式後，緊接著繼續飛往貝里斯，首個行程也將與旅貝僑民代表餐敘，並由雙邊外長簽署技術合作協定。4日上午會晤總理布里仙紐，並於貝國國會進行演說，出席總督國宴，視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫，並接受布里仙紐款宴，晚間參觀婦女賦權計畫成果展，5日過境美國洛杉磯，預計會晤美國眾議院議長麥卡錫，7日返抵國門。

馬英九

馬英九此次訪陸，成為自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。根據規劃，馬英九行程第一天短暫過境上海直奔南京，28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。

郭台銘

27日除了馬英九出發外，郭台銘晚間也將前往美國進行為期12天的訪問。郭台銘將前往華府，拜會重要人士，還會到美國排名前三大的智庫——布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長及與該校台灣同學會相關組織舉行座談。

另，郭台銘將接受「玉山協會」的邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會，發表演講，涉談內容包含：國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、 經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題，預計在4月7日返台，接下來並將規劃一系列的訪日等行程。

柯文哲

在蔡英文、馬英九與郭台銘3人均於4月7日返台後，換柯文哲於台灣時間4月8日傍晚5時30分搭乘華航CI12飛機前往紐約甘迺迪機場，預計當地時間8日晚間8時35分抵達，並至4月12日前進行哥倫比亞大學座談、僑界座談餐敘、美國外交政策全國委員會（NCAFP）官方拜會，傍晚前往波士頓，並於4月12日至16日進行哈佛學者對談、生物科技企業參訪，以及學生座談等內容。

柯文哲這次訪美最關鍵則為4月16日至4月21日的5天華府行程，會接觸國務院、參眾議院議員，據悉會是友台小組成員。柯文哲此次美國行共計有21天，他將於4月27日返台。