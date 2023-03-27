房貸利率突破2%大關！　國民黨團盼政府救救租屋族、房貸族

▲央行升息致租屋市場大漲在即，國民黨立法院黨團今召開記者會痛批蔡政府拿不出辦法，解決房貸族、租屋族的利息負擔。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

在美國聯準會宣布升息1碼後，台灣央行也跟進升息半碼，近期已經升息5次，累積升息幅度共3碼，約0.75個百分點，房貸族利率突破2%大關，租屋市場也將蠢蠢欲動大漲在即，租屋族負擔將會更重。國民黨團今（27）召開記者會，痛斥蔡政府拿不出辦法來，解決房貸族、租屋族的利息負擔，年輕人買房已經是不可能的事，難道蔡政府要等民怨沸騰之後，才願意面對嗎？

總召曾銘宗表示，從去年3月18日開始，央行總共升息4次，今年3月24日又升息一次，5次升息共0.75%，假設貸款1千萬買房，每年將增加7萬5千元利息負擔。在萬物齊漲，只有薪水不漲的今天，蔡政府執政7年來，實質經常性薪資增加2,144元，平均每年增加306元，去年實質總薪資增加4,475元，每年平均增加639元，前年與去年薪資還呈現負成長。

根據財政府資料，個人持有三戶以上有36,707人，10戶以上高達1,659人，顯見富者囤房問題相當嚴重，台灣社會是多麼不公平。曾銘宗說，1月27日蔡英文總統任命陳建仁擔任行政院長時提到，要照顧從租屋族到房貸族，但當質詢內政部長林右昌，要求內政部履行蔡英文總統的承諾，拿出具體辦法協助房貸族時，林右昌部長提不出任何措施。曾銘宗要求陳建仁院長，履行蔡英文總統承諾，拿出具體辦法，照顧租屋族、房貸族。

書記長謝衣鳯表示，根據金管會統計至今年1月底「金融機構房屋貸款統計表」顯示，購置貸款的戶數為2,014,548戶，餘額9兆3,132億元；房屋修繕貸款戶為61,136戶，餘額466億元，兩者總計約為9兆4千億元。3月以來，貸款升息高達2%，所影響的不只是9兆4千億元房貸，還有車貸、學貸等。

謝衣鳯指出，3月23日中央銀行總裁楊金龍宣布央行升息半碼後，房貸利率地板價破2%，如果貸款一千萬元，一年將多繳4.4萬元，如果再考慮有車貸、學貸，貸款族的心將繼續淌血，這也就國民黨團一再呼籲政府，還稅於民普發現金1萬元，這對小資族、中低收入戶家庭來說，將有莫大的幫助。

藍委費鴻泰表示，從去年開始央行開始升息，今年1月再升息半碼，去年未升息前為1.378%，今年為2.078%，漲幅為0.7%。假設貸款1千萬房子，20年期每年增加3,263元，30年期每月增加3,423元左右。

再根據全國貸款負擔利率，2022年貸款負擔率為39.62%，今年預估將達43%，簡言之，所得當中有43%要拿出繳房貸，這對中產階級負擔相當的重。買全國平均9.7年不吃不喝才買得起房，台北市得16年，房負擔增加，痛苦指數飆升，買房對年輕人說，根本就是不可能的事，蔡政府睡著了嗎？

費鴻泰指出，政府祭出租金補貼，結果是漲房租、電價調整之後，漲房租、利率升息之下，也還是漲房租，蔡政府的租屋政策，到底有沒有問題？讓貧富懸殊誇速加大、中低收入戶越來越悽慘。

藍委賴士葆表示，有專家學者提出，這次央行升息，貸款1千萬一年就要繳4萬1千多元，國民黨團不斷主張普發現金1萬元，一家四口就有4萬元，至少可以貼補房貸族，但民進黨政府說什麼都不願意。

賴士葆直言，很清楚看得到蔡政府青年政策，其實根本不友善，放任囤房現象，讓房價不斷飆升，年輕人買房根本就是遙不可及。而社會住宅政策，僅實現10%左右，蔡英文總統任及即將結束，說好的20萬戶社會住宅在哪裡？進度如何？面對利率不斷上升，增加小資族負擔，面對萬物齊漲的今天，賴士葆呼籲蔡政府，唯有恢復囤房稅，才能抑制房價，否則年輕人只能望屋興嘆，民怨會越來越高。