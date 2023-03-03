竹市助經濟弱勢學子　助學金3／10至3／31開放申請

▲竹市低收入戶學生助學金3月10日至3月31日開放申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續關懷經濟弱勢家庭學生就學權益，特辦理「低收入戶學生助學金」。市長高虹安表示，凡持有竹市區公所今（112）年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下在學學生，備齊所需資料於3月10日至31日前往戶籍所在地區公所提出申請，即可補助國小學生5,000元、國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）14,000元、大專院校（含五專四至五年級）20,000元。

教育處提醒，民眾申請低收助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書（2）國中小生請檢附有蓋註冊章之學學生證正反面影本或在學證明；高中以上請檢附學生證或註冊證明書（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。前述文件皆可在「新竹市教育網（https://www.hc.edu.tw/）—表格下載—特前科—獎助學金第6項」—「新竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件」下載，請民眾先行填妥申請表及核章後，再至區公所辦理。

另為簡化申請流程，可由申請人於申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減化民眾應備資料。

市府也提醒，低收助學金一學期只有一次申請期程，請務必於期限內至區公所申請，逾期不予受理。惟若有以下身份學子不在本案補助範圍：

(1) 已領有公費就學補助不重複核給為原則：就讀空中大學、軍警學校、特殊教育學校、師資培育校院、各類進修學分班、在職專班、補習學校。

(2) 延長修業年限、重修或補修者：高中職以上，延修(畢)、轉學(系)或休學之降讀、重讀。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機209、香山區區公所電話：03-5307105分機202、本府教育處特前科電話：03-5427974。

新竹市低收入戶學生助學金補助申請說明：

申請時間：112年3月10日至3月31日

申請方式：攜帶申請表、相關佐證資料至各區公所申請

補助金額：本市國小學生5,000元、本市國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）1萬4,000元、大專院校（含五專四至五年級）2萬元。