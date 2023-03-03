　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市助經濟弱勢學子　助學金3／10至3／31開放申請

▲竹市低收入戶學生助學金3月10日至3月31日開放申請。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市低收入戶學生助學金3月10日至3月31日開放申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續關懷經濟弱勢家庭學生就學權益，特辦理「低收入戶學生助學金」。市長高虹安表示，凡持有竹市區公所今（112）年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下在學學生，備齊所需資料於3月10日至31日前往戶籍所在地區公所提出申請，即可補助國小學生5,000元、國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）14,000元、大專院校（含五專四至五年級）20,000元。

教育處提醒，民眾申請低收助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書（2）國中小生請檢附有蓋註冊章之學學生證正反面影本或在學證明；高中以上請檢附學生證或註冊證明書（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。前述文件皆可在「新竹市教育網（https://www.hc.edu.tw/）—表格下載—特前科—獎助學金第6項」—「新竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件」下載，請民眾先行填妥申請表及核章後，再至區公所辦理。

另為簡化申請流程，可由申請人於申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減化民眾應備資料。

市府也提醒，低收助學金一學期只有一次申請期程，請務必於期限內至區公所申請，逾期不予受理。惟若有以下身份學子不在本案補助範圍：
(1) 已領有公費就學補助不重複核給為原則：就讀空中大學、軍警學校、特殊教育學校、師資培育校院、各類進修學分班、在職專班、補習學校。
(2) 延長修業年限、重修或補修者：高中職以上，延修(畢)、轉學(系)或休學之降讀、重讀。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機209、香山區區公所電話：03-5307105分機202、本府教育處特前科電話：03-5427974。

新竹市低收入戶學生助學金補助申請說明：
申請時間：112年3月10日至3月31日
申請方式：攜帶申請表、相關佐證資料至各區公所申請
補助金額：本市國小學生5,000元、本市國中學生7,000元、公私立高中職（含五專至三年級）1萬4,000元、大專院校（含五專四至五年級）2萬元。

ET快訊
快訊／BLACKPINK Jennie驚爆破相　親曝「臉留下
「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲
快訊／下班注意！國3「貨車撞護欄翻覆」回堵5km
公司才大裁員1300人　總裁也突遭開除
快訊／日經指9成退役軍官賣情報　謝長廷：已要求平衡報導
輻射冷卻發威！　3縣市低溫探10度↓
啦啦隊露底褲拍屁　陳建州：已打電話溝通注意尺度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹公有市場及服務業設備汰舊換新節能補助　今起開放申請

竹市助經濟弱勢學子　助學金3／10至3／31開放申請

鹿野2626市集　台東戒治所自營作業產品超熱銷

112年台東縣國中小學聯運今展開　首日2破2創新大會紀錄

台南國際蘭展明登場　白河警實施分階段彈性交通管制

打造縱谷共同「森活圈」　台東林管處植樹月贈苗活動開跑

「阿昭署長」防詐宣導影片　乘風破浪跨海宣導

毒蟲駕車違規遭攔查　竄入死巷善警甕中捉鱉

生生有平板！晶盛科技助教育「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

聯新醫院幫經典賽球員把關健康　醫療團隊當中華隊神隊友

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

新竹公有市場及服務業設備汰舊換新節能補助　今起開放申請

竹市助經濟弱勢學子　助學金3／10至3／31開放申請

鹿野2626市集　台東戒治所自營作業產品超熱銷

112年台東縣國中小學聯運今展開　首日2破2創新大會紀錄

台南國際蘭展明登場　白河警實施分階段彈性交通管制

打造縱谷共同「森活圈」　台東林管處植樹月贈苗活動開跑

「阿昭署長」防詐宣導影片　乘風破浪跨海宣導

毒蟲駕車違規遭攔查　竄入死巷善警甕中捉鱉

生生有平板！晶盛科技助教育「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

聯新醫院幫經典賽球員把關健康　醫療團隊當中華隊神隊友

快訊／陸政協談台海局勢軟硬兩手　郭衛民：加強交流、堅持一國兩制

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭：非常傷

快訊／BLACKPINK Jennie驚爆破相　意外失足：臉留下傷疤！

超商點數變現金！即起可折抵「12項代收帳單」　水電、健保費通通有

全動法修法「無下架問題」　行政院：預告期滿即進入檢討階段

與藍委馬文君南投吃麵「非藍白合」　蔡壁如：大家不要過多聯想

《玩很大》關卡設計太逼人！　女星當場「懼怕痛哭」心疼畫面曝光

新竹公有市場及服務業設備汰舊換新節能補助　今起開放申請

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

南韓國慶日　他們卻「懸掛日本國旗」！居民擠爆狂按門鈴抗議

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

桃園逾30年水果老店突結束營業　老闆曝原因

經典賽來了！盧秀燕搶先開箱洲際球場

警勸導違停三輪車　阿北「這身分」曝光

九份紅燈籠祭　新北警宣導識詐

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

台南藍軍尊重司法偵查起訴

台東縣社會優秀青年評選出爐

龍鋒企業捐贈南消四大隊新化分隊救護車

張善政：穩定供水＋降低爆管機率

2男深夜攜毒打玩娃娃機遭警查獲

生生有平板！晶盛科技助「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

民眾騎車跌落堤防緊急救援送醫

桃園中華兩岸企業發展協進會　推兩岸交流

更多熱門

相關新聞

新竹建功高中擴校有望

新竹建功高中擴校有望

新竹市建功高中近年來辦學深獲新竹市家長肯定，學生人數逐年成長，不斷增加國中部普通教室班級數，致專科教室數不足，為因應未來逐年增加的入學需求，新竹市長高虹安上任後積極盤點公有土地，預計將位於建功高中北側與公道五路南側間約2.62公頃的國有地，透過管理機關變更及都市計畫調整等方式，協助建功高中辦理擴校。

竹市友善校園週　「Love More做你的朋友」開跑

竹市友善校園週　「Love More做你的朋友」開跑

竹市啟動全市69校環境消毒

竹市啟動全市69校環境消毒

職涯試探暨技職教育寒假體驗營

職涯試探暨技職教育寒假體驗營

學測登場竹市各校為考生祈福

學測登場竹市各校為考生祈福

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面