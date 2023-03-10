新竹市112年度中小學聯合會　游泳及田徑比賽圓滿落幕

▲培英國中榮獲國男、國女組團體總錦標。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市112年度中小學聯合運動會游泳及田徑比賽為期五天的賽事順利落幕，游泳比賽於2月25、26日假南寮游泳池辦理；田徑比賽於3月7至9日假市立田徑場辦理完竣，一共為期五天的賽程，游泳共有48個單位，438位選手參賽；田徑共有64個單位，1,428位選手參賽。

率先登場的游泳比賽共打破5項大會紀錄，其中以國立新竹高商廖祐菲選手個人打破2項大會紀錄最為耀眼，分別為50公尺自由式、100公尺自由式。從小就是比賽常勝軍的廖祐菲，從國小到高中在中小學聯合運動會游泳比賽共保有12項大會紀錄。

田徑比賽共打破8項大會紀錄，配合全國賽項目增加，今年度共新增國中組3000公尺及2000公尺障礙賽、4*400公尺男女混合接力，比賽成績都列為本市創紀錄成績。在大會總錦標方面，成德高中包辦高中男、女生組總錦標，培英國中包辦國中男、女生組總錦標，成德高中及培英國中皆是本市的田徑重點項目學校，此次在田徑比賽豐收了平時訓練的成果。

新竹市長高虹安表示，中小學聯運是為促進學校體育活動，提高運動競技水準的一場賽事，並藉以選拔本市參加全國中等學校運動會之代表，本次賽會田徑與游泳共打破13項大會紀錄，除了提升本市最佳成績外，破紀錄選手將頒發5,000元獎勵金，教練3,000元獎勵金，嘉勉這得來不易的佳績。

教育處指出，此次在中小學聯運奪牌的選手也會是本市參加大型賽會的主力選手，市府就基層運動選手訓練站補助新竹市各校總額將近1,700萬元，期待本市優秀選手在全國賽事繼續大放異彩。另外，市府委託中華民國國際體育運動志工交流協會培訓之新竹市微笑體育志工，在游泳及田徑兩場比賽擔任賽會各項服務工作，賽後也致贈感謝狀感謝志工的付出。

教育處童鳳嬌處長表示，感謝培英國中承辦了兩場本市重要的田徑及游泳比賽及每年協助市運會田徑比賽的成德高中及香山高中，各支援50名體育班服務學生及帶隊老師，其中以成德高中的田徑專長老師，分別擔任大會場地組、器材組、獎品組及服務組等，讓繁雜的田徑賽事得以順利進行，特於閉幕會場致贈大會服務獎盃。最後感謝特地前來田徑場協助三天頒獎的校長們，在烈日下完成各項頒獎儀式。

田徑大會總錦標冠軍獲獎名單：

高女組：成德高中

高男組：成德高中

國女組：培英國中

國男組：培英國中

國小女甲組：關東國小

國小男甲組：載熙國小

國小女乙組：大庄國小

國小男乙組：清華附小

游泳大會總錦標榮獲冠軍名單：

高男組：新竹高中

高女組：新竹女中

國女組：竹科實中

國男組：建功高中

國小男組：竹科實小

國小女子組：建功國小

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