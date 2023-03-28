獨／狒狒左胸中彈亡！獵人喊冤：朝右屁股打　開1槍後有人補刀

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

東東非狒狒27日遭獵槍擊中左胸傷重不治，事後林姓獵人承認用槍，且是受到委託才會前往現場圍捕，今(28日)林姓獵人接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示是一旁獸醫下令擊發獵槍，對於外界質疑為何要對狒狒胸部開槍，林姓獵人駁斥，他是對狒狒右屁股開槍，「很明確看到是右邊的屁股」，可能子彈有貫穿過去還是怎麼樣。

林姓獵人表示，當下心情是有點沮喪，「有打電話跟我們通知這件事情，而且也詢問我的意願，我也答應他，我也不知道會有這樣的情形發生，我們都不樂意見到這件事發生」。林姓獵人指出，事發時他是朝著狒狒屁股開槍，「我是打牠右屁股，我有很明確看到是右邊的屁股，但是可能有貫穿過去還是怎麼樣，因為我也沒有看到屍體。」

▲林姓獵人還原獵捕狒狒經過。（圖／記者沈繼昌攝）

林姓獵人說，「完畢後他就叫我們趕快離開，之後就有一些「補刀」的，而且我只開過一槍而已，我沒有在那邊追擊、開了好幾槍，都沒有，至始至終到最後都只有開過一槍而已」。

對於狒狒的死，林姓獵人深感遺憾，但強調是接受到明確指令，且考量狒狒性情兇猛，擔心現場人員受傷，才會在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

同時，林姓獵人也列出三點聲明以自清：

1. 我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情。

2. 我並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍。

3. 現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。