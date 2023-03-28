　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重急救無效已經死亡。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社

桃園狒狒昨天被捕獲但死亡。桃園市長張善政今天指出，農業局花了長時間圍堵，沒想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，讓他們非常難過、遺憾，更是懊惱。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市農業局接力追捕，但狒狒昨天在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

張善政今天上午至台北出席2023智慧城市展桃園館開幕，並接受媒體聯訪。他表示，桃園市政府農業局花了很多時間在圍堵，沒有想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，真的讓他們非常難過、非常遺憾，更是懊惱。

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

▲東非狒狒被捕獲，卻遭開槍打死。（圖／記者陳以昇攝）

他指出，對於獵人到底是誰聘請？獵人為什麼會跑到桃園市？為什麼用的是普通子彈而不是麻醉槍？現在靜待市府警察局查清楚，給社會一個說明。

張善政表示，在捕獲現場的農業局人員，對於當時抓到已經沒有在活動的狒狒時，沒有展現出尊敬生命的感覺、沒有展現足夠的愛心，這個他們回去要檢討。

他指出，農業局及他都會一起承擔這個過失，會努力地檢討、改進，希望將來不要再出現類似問題；相關懲處部分，也會內部開會檢討。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／日本青森規模6.1地震！震源深度僅20公里
快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝
「本席在質詢叫妳閉嘴！」　綠委批陳建仁：你沒進入狀況
獵人指3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：六福村射的
張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」
快訊／狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查
高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴
獵人千字聲明稿「還原超亂現場」　鄉民點名1人：自己扛責任吧
快訊／擺拍官員慘了！　農業局道歉要嚴懲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷27週年慶喜迎第125億乘客　推Metro Corner讓乘客「順手買」

2024中壢立委選戰「三角督」　新黨游智彬宣布參選

破局！徐弘庭挑戰賴士葆堅持全民調　「黨員數不確定影響公平性」　

原民運獎盃刻錯原民會主委名字　北市道歉：全收回趕工重製

農業局向狒狒獻花鞠躬　黃珊珊批「諷刺」：昨天還拍照打卡

本席在質詢叫你閉嘴！綠委質詢要官員噤聲　批陳建仁「讓人寒心」

2024擬參選人注意　監察院公告可收「政治獻金」時間

快訊／東非狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查

北市今公布3個月政績！議員爆「昨稱呈核中」　批研考會幫蔣萬安說謊

ET民調／藍空戰高手戰艱困選區？　徐巧芯單挑吳思瑤結果曝光

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

北捷27週年慶喜迎第125億乘客　推Metro Corner讓乘客「順手買」

2024中壢立委選戰「三角督」　新黨游智彬宣布參選

破局！徐弘庭挑戰賴士葆堅持全民調　「黨員數不確定影響公平性」　

原民運獎盃刻錯原民會主委名字　北市道歉：全收回趕工重製

農業局向狒狒獻花鞠躬　黃珊珊批「諷刺」：昨天還拍照打卡

本席在質詢叫你閉嘴！綠委質詢要官員噤聲　批陳建仁「讓人寒心」

2024擬參選人注意　監察院公告可收「政治獻金」時間

快訊／東非狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查

北市今公布3個月政績！議員爆「昨稱呈核中」　批研考會幫蔣萬安說謊

ET民調／藍空戰高手戰艱困選區？　徐巧芯單挑吳思瑤結果曝光

板橋林家添金孫！　「昔金融鴛鴦」不約而同暖送彌月禮盒

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

ØZI聚餐一半...「3大咖」突現身慶生　他激動嚇喊：WTF！

峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後才驚覺慘痛留陰影

郭台銘訪美首站曝光！　政治智庫專家來頭大

快訊／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

水碗發生命案「毛毛鼠漂浮不動了」　肥貓兇手悠哉饋窩！

青年勞工「夢幻職業」　網紅、社群小編都上榜

連假出國注意！登革熱境外移入創3年新高　9成自東南亞「這2國最多」

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

快訊／狒狒魂斷槍下　張善政首度發聲

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！

我駐斐濟代表處宣布「正名」　恢復「中華民國」、外交特權

搶跟狒狒合照官員盧紀燁背景曝　月薪7萬！曾助選韓國瑜任青農代表

新華社報導馬英九　未使用頭銜

蔡英文向媽祖祈雨　綠委樂喊：總統一來就下雨

教召疑美軍人員現身　軍方低調不表示意見

快訊／東非狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查

馬英九拜謁中山陵題8字　落款首次寫下「民國紀年」

蔣萬安向盧秀燕借將！　林志盈出任悠遊卡公司董座

更多熱門

相關新聞

狒狒遭擊斃　農業局道歉：懲處相關人員

狒狒遭擊斃　農業局道歉：懲處相關人員

針對桃園市府農業局處理東非狒狒案件，民進黨籍桃園市議員今天痛斥市府官員抓捕處理過程，最終導致狒狒以死亡悲劇收場，官員甚至還在狒狒前拍照冷血作秀、根本藐視收命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代；桃園市府回應，對於資科局專委盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

狒狒命喪「合法獵人」槍下　林務局：全台只有20人協助移除外來種

狒狒命喪「合法獵人」槍下　林務局：全台只有20人協助移除外來種

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟

點狒狒之死「兩大」荒謬性　黃光芹籲農委會落實人道移除

點狒狒之死「兩大」荒謬性　黃光芹籲農委會落實人道移除

關鍵字：

張善政東非狒狒狒狒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面