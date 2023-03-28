張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

▲狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重急救無效已經死亡。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社

桃園狒狒昨天被捕獲但死亡。桃園市長張善政今天指出，農業局花了長時間圍堵，沒想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，讓他們非常難過、遺憾，更是懊惱。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市農業局接力追捕，但狒狒昨天在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

張善政今天上午至台北出席2023智慧城市展桃園館開幕，並接受媒體聯訪。他表示，桃園市政府農業局花了很多時間在圍堵，沒有想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，真的讓他們非常難過、非常遺憾，更是懊惱。

▲東非狒狒被捕獲，卻遭開槍打死。（圖／記者陳以昇攝）

他指出，對於獵人到底是誰聘請？獵人為什麼會跑到桃園市？為什麼用的是普通子彈而不是麻醉槍？現在靜待市府警察局查清楚，給社會一個說明。

張善政表示，在捕獲現場的農業局人員，對於當時抓到已經沒有在活動的狒狒時，沒有展現出尊敬生命的感覺、沒有展現足夠的愛心，這個他們回去要檢討。

他指出，農業局及他都會一起承擔這個過失，會努力地檢討、改進，希望將來不要再出現類似問題；相關懲處部分，也會內部開會檢討。