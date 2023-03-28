「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟：政府才是殺狒兇手

記者邱晟軒／綜合報導

東非狒狒歷經16天圍捕，昨（27）日下午終於捕獲，不過在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸傷重不治，事後林姓獵人承認受委託才開槍。對此，新北市原住民族狩獵協會今（28）日發聲明直批，「獵人無辜！新竹縣農業處才是殺狒兇手」，認為政府背信棄義、推卸責任。

獵人今天發千字聲明還原狒狒之死真相，他強調現場是有六福村的獸醫，表示麻醉針已用罄，當時狒狒又突然吼叫，準備爬上屋頂，情急之下，獸醫慌忙喊「你就開槍啦」，獵人無奈稱「然後我就開了，就這樣結束了。」

開完槍後，事發現場有更多人走進來，獵人指出，「其中農業局那個高高的人說『全部都閉嘴』，然後他們人員叫我們先走，我們就先走了。後來進來的人並不知道是我開的槍，但叫我開槍的年輕人和那個高高的人都知道。」

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對於獵人遭到外界撻伐、批評，新北市原住民族狩獵協會今天下午在臉書發文表示，「獵人無辜！新竹縣農業處才是殺狒兇手！」呼籲新竹縣農業處勿卸責。

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

【新北市原住民族狩獵協會 聯合聲明】

昨日(28)因圍捕狒狒的死亡，導致一位無辜的獵人受到撻伐與司法調查，以至於社會大眾對獵人的狩獵文化與持有獵槍引起撻伐及誤解，此情形令本狩獵協會獵人十分驚恐，我們認為本案起因為新竹縣農業處請求獵人協助的電話，不該是獵人承擔起狒狒死亡的責任，而本案已然導致獵人未來面對來自政府之協助請求時會採取拒絕或保守態度，完全破壞獵人對公務部門的信任感。

1、狒狒死亡原因是延誤就醫！死於桃園市農業局的擺拍行為。



桃園市農業局聲稱發現狒狒癱軟後補上麻醉槍，但從現場影片與照片都可以明顯看出狒狒處於出血狀態，但至少有10分鐘之久沒有適當的醫療處置，甚至可見農業局人員在現場開心擺拍，這才是導致狒狒死亡的原因！

有點常識的人都知道，一槍不可能馬上打死動物，獵人不是神槍手不可能槍槍爆頭！大多是讓動物失去移動能力後再捕獲，所以開槍只是要讓它不要亂跑或跑太遠而以。

2、新竹縣農業處為何去電請求獵人「協助」?

以往獵人會收到各地政府請求協助圍捕動物之情事，均非依循採購法或委託方式，也都是「無償協助」，當然獵人也會在現場憑藉自身對於獵物移動方式、行為等應變出捕捉方案，所以農業處在通知時本就知情獵人可以使用獵槍，最後出事情卻是要獵人來背黑鍋，實在冤枉；如此「請求協助」的方式，對獵人毫無保障，反而對獵人造成傷害。

而後看見農業處搖擺不定的卸責言詞，強調只有要求獵人待命而已，更是令人憤怒不已，如果沒有農業處的「電話要求」，獵人根本不會去打一個自己用不到的動物！

3、一定是有人下達開槍同意，六福村與新竹縣政府聯手逼死獵人。出事之後從六福村到新竹縣政府連連卸責，從矢口否認找獵人，到後來發現獵人有接到新竹縣政府技正的電話，甚至到現場乘坐的還是林務局的公務車，所有環節都一再表明是政府單位同意所為。

如今卻只剩獵人一人承擔輿論謾罵與警察調查，新竹縣政府彷彿成為啞巴，這就是獵人信任漢人政府的下場嗎？

我們呼籲：

1. 獵人因受政府單位請求協助，不應受司法迫害。

2. 新竹縣農業處應承擔責任，勿成為背信棄義的小人！

3. 六福村狒狒超額責任應持續追究，獵人好心幫忙還要揚言提告實在噁心!

原住民獵人信任漢人政府，接受政府的請求協助

換來的卻是漢人政府的背信棄義與推卸責任

悲哀！