獵人千字聲明稿「還原超亂現場」　鄉民點名1人：自己扛責任吧

記者曾筠淇／綜合報導

東非狒狒昨（27）日被捕獲，卻因傷勢過重死亡，林姓獵人對此發布千字聲明，強調自己是經人指示才開槍，「我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情。」不少網友看完聲明稿後，紛紛討論道，這場悲劇大概會由「他」扛下責任。

獵人表示，他到現場時，有桃園市政府農業局的人員、六福村的獸醫等，但因為大家都穿便服，他無法辨識誰是誰，後來他有告知對方自己是做外來種移除的人，也有說他們使用的是自製獵槍，一開下去可能就沒辦法了。

獵人接著說，他和現場人員一起作業3至4小時，下午3時20分左右，下令他開槍的人是自稱是農業局的人，後來到警局才知對方是六福村的獸醫。還原當天下午情形，他透露是六福村的年輕人拿木頭給他，他就丟了一下，但因為沒反應，他便用光照，結果狒狒突然吼叫，並跳上屋頂準備上爬，接著他就跟那個人說「欸！快點！」

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▲獵人還原圍捕狒狒情況。（圖／記者沈繼昌攝）

獵人說，因為那人告訴他麻醉沒有針了，並要求他開槍，所以他才會開槍。對狒狒的死亡，他感到遺憾，但真的有收到指令，且當時人員眾多，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，他才會在獸醫要求下開槍。

聲明稿曝光後，不少網友在PTT上討論道，「所以看起來現場指揮超混亂，誰是誰都不曉得」、「整件事都亂七八糟」、「現場有持槍指揮還一片混亂」、「這球現在是傳到哪了？風向好亂啊」、「就亂七八糟圍捕」、「現場根本沒指揮，就是一群人胡搞」。

留言串中，多數網友也認為，「這聲明基本就是全責了」、「也太呆了，他這下子要幫這些死不認帳的公務員背鍋了」、「我相信他說的，但其他人不認也只能吞下去」、「說是獸醫叫你開槍的，那要保證有佐證喔！否則這鍋你背定了」、「說這麼多也沒證據啊，看來這鍋你背定了」、「他叫你開你就開，他叫你扛那你就扛吧」、「都有問題啊，但看來都想把鍋推給獵人」、「不管真相如何，獵人注定要背鍋了，裡面最沒話語權又是開槍的」、「沒有錄影、錄音的證據下還是自己扛責任吧」。

▲狒狒。（圖／記者陳以昇攝）

此外，也有網友在PTT的Gossiping板上，以「你相信獵人、公務員還是六福村」為題拋問，現在三邊各說各話，大家比較相信誰的說法？

底下網友看法不一，「（信）獵人，反正槍是他開的賴不掉，其他單位為了推卸責任，說謊機率很高」、「刪去法，被切割的獵人可能是可信的」、「獵人開槍基本上跑不掉，我比較相信他」、「新竹縣堅稱沒叫你去，六福村也說沒叫你開」、「直接問阿嬤跟在場的獸醫，交叉比對不就好」、「反正我不信獵人，從頭到尾獵槍就不該出現」。但也有網友直言，「沒憑沒據，為什麼一定要選一個信？等調查結果出來就好了」、「都不相信，我只相信證據」。

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