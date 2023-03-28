狒狒命喪「合法獵人」槍下　林務局：全台只有20人協助移除外來種

▲槍殺狒狒的林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達16天的逃亡，昨在桃園竟命喪「合法獵人」的槍下，引發各界關注。林務局今（28日）說明，近兩年接受委託移除外來種的原住民獵人有20名，但昨在圍捕現場，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員參與，應由桃園市政府說明當時的指揮狀況，及何人下令獵人開槍。

林務局指出，獵人非特定身分或職業，而是具原住民身分者皆可進行傳統狩獵活動，若持有及使用自製獵槍，應至警政署登記。林務局各林管處近兩年委託移除外來種移除的原住民獵人有20名，於接受林管處指派任務下，獵人可使用合法登記的自製獵槍移除埃及聖䴉。

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林務局表示，依據「狩獵自主管理試辦計畫」，會由自主管理組織發放獵人證，對象是各該計畫的狩獵活動參與者，可以傳統祭儀下，在規範的時間跟地點狩獵。除了傳統祭儀外，任何一位擁有合法獵槍的人，也可接受政府委託，做移除外來種的工作，但有「接受政府委託」、「合法獵槍」這兩大前提，目前國內受到委託的原住民獵人有20人。

林務局強調，本局或林管處皆未曾派員至現場參與圍捕，僅基於野保法中央主管機關的立場，提供必要的諮詢協助與動物捕獲後的收容場所協調，現場的用槍時機與何人下令，應由桃園市府說明。

屏科大野生動物保育研究所副教授陳添喜質疑，為何會有背著獵槍的獵人參與圍捕？質疑用槍時機與地點是否合適，為何有人可以大剌剌的背著獵槍在民宅附近開槍，就算是合法獵人，難道就可以在民宅附近用槍？主管機關應該好好檢討用槍時機與地點，尤其在移除外來種上，值得相關單位省思。