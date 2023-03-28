親眼看到獵人開槍！農業局曝過程「他用手電筒照然後射擊」

▲桃園農業局指出有看到獵人開槍。（圖／農業局提供）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

東非狒狒昨（27日）遭獵槍擊中左胸身亡，桃園農業局動保處處長王得吉今(28日)重申，同仁在現場有看到獵人開槍，並說明當時在民宅內視線不佳，遇到林姓獵人時，林男剛好有手電筒，隨後林男照了以後做射擊的動作，王得吉表示，同仁當下不知道獵人帶真槍實彈的槍。

王得吉說明，昨天下午3時10分發現狒狒在民宅裡面，管制人員在現場查看，第一時間在現場沒有發現狒狒的存在，「要去拿手電筒的時候，剛好遇到獵人，獵人剛好有手電筒，他就自己上去照，然後自己去做了一個射擊的動作。」

▲狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

王得吉表示，當下同仁並不知道這隻槍是真槍實彈，因為一個多禮拜過程中，都是用誘捕跟麻醉槍，所以這個部分後續有待警方釐清，「因為我們真的不知道他帶的是真槍實彈。」一開始以為狒狒的狀態是因為麻醉槍引起，上車後發現補網有血跡，討論後基於動物保護部份，委請六福村帶回救治。

動保處說明，對於這位現場獵人未經授權的行為開槍射擊造成狒狒的死亡，桃園市政府第一時間已報警，昨晚現場相關人員已接受偵訊，警方已依法移送地檢署偵辦，也會配合相關調查，是否有違反野生動物保育法之情事。

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