農業局「補刀狒狒」影片曝！麻醉槍2m距離射擊　他一手抓起塞進網

記者陳以昇、劉人豪／桃園報導

在桃園竄逃約半個月的東非狒狒，昨(27日)遭獵槍擊中左胸傷重不治，事後林姓獵人指出是一旁的六福村獸醫下令擊發，且開完槍後就被現場人員要求離開，後來就有桃園農業局的人進來「補刀」，而這段2分18秒影片也曝光，可看到農業局人員在約2公尺的距離，用麻醉槍對狒狒開了一槍，誤以為麻醉劑發揮效用導致狒狒癱在地上，後來才知道狒狒中彈受傷。

▲桃園農業局用麻醉槍射擊狒狒現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中可看到，手拿麻醉槍的農業局人員，因為屋內視線太暗，向在場同仁拿手機照明後，靠近狒狒到約2公尺的距離擊發麻醉槍，之後有人問「還活著嗎？」，另一人回覆「不會動了啦，已經打到了」，確認狒狒沒有動靜後，桃園市農業局專委盧紀燁拿起捕網，上前將狒狒舉起後放入，再綁緊網子避免狒狒脫逃。

盧紀燁也對著鏡頭喊，「現在是27號，下午3點25分，桃園市政府農業局，把狒狒逮捕歸案，那要感謝大家的支持。」沒想到當要上車的時候，發現網子上有血跡，才發現狒狒已經中彈。

▲桃園農業局將狒狒放進網內。（圖／記者陳以昇翻攝）

桃園市府農業局事後指出，「本局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是槍擊擊中左胸。」



對於狒狒的死，林姓獵人深感遺憾，但強調是接受到明確指令，且考量狒狒性情兇猛，擔心現場人員受傷，才會在一旁六福村獸醫要求下擊發獵槍。

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