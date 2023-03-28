馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前介紹國父

記者任以芳、蔡紹堅／南京－台北報導

前總統馬英九3月28日下午參訪南京中國近代史遺址博物館，也就是過去的南京總統府。值得注意的是，馬英九在參訪的過程中，看見了國父遺像與「青天白日滿地紅」國旗之後，特別站到了國旗的前方，向大陸朋友介紹國父孫中山。

▼馬英九向大陸朋友介紹國父孫中山。（圖／記者任以芳攝）



馬英九當天下午14時30分左右抵達南京總統府，隨後就在導覽人員的陪同下開始參觀。

抵達一間掛有國父遺像以及「青天白日滿地紅」國旗的房間時，馬英九突然有感而發，站到了國旗的前方，向大陸朋友介紹起國父孫中山，「孫中山先生比我大98歲（應為96歲），他在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年，也是差了96年。」

馬英九也對南京總統府內的藍色文件夾很感興趣，特別拿起來查看，並提到，「我第一個工作，就是總統府第一局的副組長，負責政務跟文書，所以看到這個非常非常親切，我前後做了將近7年。」

▼馬英九對總統府的文件夾很感興趣。（圖／記者任以芳攝）



南京中國近代史遺址博物館過去曾是南京總統府，馬英九是中華民國政府遷台之後，第一位造訪此地的中華民國卸任總統。

1912年中華民國成立，孫中山就是在此處就任中華民國臨時大總統，此處也從原先的兩江總督署改為臨時大總統府。孫中山卸任之後，此處被改為南京留守府，後來更經歷了抗日戰爭、日軍攻佔南京。

直到1947年行憲，蔣中正就任中華民國總統時，此次才改為中華民國總統府。不過，國共內戰爆發後，中華民國政府遷往廣州，此處也被解放軍佔領，至近年改建為南京中國近代史遺址博物館，成為旅遊景區。