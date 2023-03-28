訂位報2次姓　店員聽不懂「草頭黃」妹子錯愕：有更好的介紹？

▲妹子報姓氏「草頭黃」，店員聯想不到正解。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人訂位要報姓氏時，除了直接造詞舉例，也有人是拆字派，像是「木子李」、「耳東陳」等等。就有一位姓黃的女網友表示，她向店員報上「草頭黃」的時候，對方卻聽不懂，再聽一次還是一頭霧水，讓原PO頗錯愕，「黃還有更好的介紹方式嗎？」不過，一票網友也驚呼第一次聽到，意外引發話題。

妹子在Dcard發文，「想問姓黃的大家都怎麼介紹自己的姓氏？」說她打電話要訂位，並報上姓氏「草頭黃」，結果店員請她再說一次之後，坦言聽不懂「草頭黃」，讓原PO頗錯愕。事後也更新貼文，透露她是2000年出生的（23歲），從小到大聽家人都是講「草頭黃」，所以也習慣這樣說。

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看到貼文後，就有人也直呼，「草頭黃聽不懂？這店員也太……」不過，一票網友秒反駁，「……我還真不知道有草頭黃這個表示方式」、「我也是第一次聽到這種說法」、「我剛也愣住，什麼叫草頭黃」、「草頭黃是什麼？如果是我也會聽不懂。」還有網友糾結，「黃根本就不是草頭啊！問號？到底誰會知道啦！」

但就有人認為，「草頭黃、雙人徐、耳東陳、雙木林、木昜（易）楊，這都是很常見、從上一代就傳下來的姓氏介紹啊」、「耳東陳的『阝』其實也不是耳，木易楊的『昜』也不是易，口天吳也不是真的口天，就只是早期比較習慣的用法而已」、「當然知道上面不是草頭，就只是通俗的用法，知道不知道都沒關係。」

不過，也有搞錯的過來人表示，某些場合確實不能隨意報「草頭黃」，「『黃』與『黄』在戶政系統是不同字喔！所以要去辦事，記得要寫清楚，尤其當小孩辦新戶口的時候，填錯的話就會父子不同黃喔！by曾在戶政給民眾填錯的兩光志工。」