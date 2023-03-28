尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：心累想離婚

▲原PO表示，她老公認為當家庭主夫很辛苦，如果要離婚那財產要分一半。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名人妻說，老公在家當了7年家庭主夫，她曾建議老公白天找個兼職工作，但老公說小孩還小需要陪伴，小孩上了小學還是如此，讓她感嘆心好累想離婚，而如果真的離了，老公想拿她的一半財產。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，她的年收大約250萬，她生完小孩後不久就回職場，老公則是7年多沒工作，「孩子現在上小二，放學有去安親班和英語班，老公從孩子出生就離職了，說要在家帶孩子，不想錯過孩子的成長，算了一筆帳我要全額負擔開銷和給他薪水，房貸6萬、孩子開銷2萬、水電保險雜支1.5萬，飲食3萬、給他的薪水至少3萬。」

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原PO表示，老公還會跟她要求要出國旅遊、買東西，讓她這幾年都存不到錢，儘管家務部分，因為老公體諒她工作累，只要她負擔3成，但她每天回到家都9、10點了，還要做家事，「假日老公說平常都他帶小孩所以假日要我帶，看出問題了嗎？我工作之外的休息時間都沒辦法休息。」

原PO說明，小孩3歲時就去讀幼兒園，老公白天就是在家做家事，其他時間都在打電動、打球、騎腳踏車，「有提過孩子上幼兒園了，請老公白天找個兼職工作看看，被以怕孩子臨時有狀況、孩子還小需要陪伴拒絕，反正後來就不了了之。」

今年小孩要升3年級了，原PO再問老公要不要去工作。老公回，他離開職場7年了，也很難找工作，回去職場對他不公平。原PO嘆，「我開始有了離婚的念頭，錢是我在賺、平常家務我也有做，那我需要這個老公幹嘛？」老公表示，他當家庭主夫很辛苦，如果要離婚那財產要分一半。

此文曝光後，網友紛紛留言「你們結婚前沒溝通過嗎？如果妳老公從一開始就說要當家庭主夫，妳也答應了，妳現在才想反悔的確對妳先生不公平」、「反串成這樣還一堆人幫她想辦法，說穿了性別對調還真的是雙標對待」、「妳要離婚老實說有點過份吧，我自己幫朋友帶過孩子，寧可去上班被老闆罵」、「懶太久到老了他絕對不會去找工作，趕快逃離這個婚姻，諮詢律師保障自己的財產」。

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