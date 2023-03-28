遊香港「看不懂繁體字」　陸女發文：氣死了，別逼我！

▲女子發文抱怨看不懂繁體字。（圖／翻攝小紅書）



文／香港01

出外旅行，語言問題的確是一大重點。有大陸女網友在小紅書發文抱怨，指來香港旅遊玩耍卻看不懂「繁體字」，自己又不會粵語，直言「氣死了，別逼我」，最後更出動絕招應對。

帖文引來網友熱議，有人直斥該女子「離譜」，「那就看英文啊，中英對照」、「繁體字和簡體字這麼像」、「靠估（猜）都估到七八成了」；也有網友質疑樓主只是「騙流量」，「怎會看不懂？」。

該女於「小紅書」發文上載港鐵路線圖，並以紅圈圈出多個車站名字，包括「香港西九龍站」、「中環」、「金鐘」、「銅鑼灣」、「尖沙咀」、「油麻地」及「旺角」，直指「氣死了，去香港玩看不懂繁體字！還不會粵語……英語能行嗎，別逼我」，又稱要「怒學粵語」。

帖文引來大陸網友熱議，有人直斥樓主「離譜」，「那就多看一下，慢慢就看得懂」、「進修一下吧」、「靠估（猜）都估到七八成了，字形基本相似」、「繁體字和簡體字這麼像」、「我是學簡體字的，但是我看繁體字無障礙」。

也有網民質疑樓主只是「騙流量」，並非真的不懂「繁體字」及「粵語」，「旺角、油麻地、尖沙咀它們簡繁是一樣的呀」、「妳提的這些都是常聽地名，怎會不懂？」