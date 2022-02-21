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忍不住會寫！台人最常用簡字「少了16筆」卻爆爭議　1字再吵翻

▲▼寫字示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲為了加快書寫速度，有些人會不自覺用簡體字。（示意圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站曾報導《台灣國中生瘋小紅書！用簡體字是「潮流指標」　她傻：世代隔閡？》有網友發現，現在很多國高中生都很習慣用簡體字。就有人表示，雖然自己對簡體字反感，但在寫筆記或開會紀錄時，還是忍不住會寫幾個，加快書寫速度，不禁問卦「哪個簡體字你還是會不爭氣地寫？」話題引發熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，說他其實對簡體字很反感，覺得簡化後的字四不像，甚至有一種「文字中很沒文化」的感覺，「但是課堂作筆記，或是開會做紀錄，為了書寫快速，還是會不爭氣地寫幾個」，像是「體」寫成「体」，「雙」寫成「双」，「有沒有人跟我一樣啊？」

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貼文一出，就有人直搖頭，「我都寫注音」、「真的不會寫」、「大學筆記用英文寫的吧」、「很久沒寫字了，除了簽名」、「沒有，從來不寫」、「不用簡字+1」、「不會用，我覺得繁體字寫起來比較漂亮，雖然筆畫多了點」、「工作之後，很少有機會寫字」、「現在都很少寫字了，除了簽名跟寫地址這些。」

▲▼中國,中文,簡體字,書,水滸傳。（圖／免費圖庫pixabay）

▲最多人會用的簡體字是「体」。（示意圖／Pixabay）

不過，其實不少網友都會用，「興（兴）字！然後寫了以後，連自己都分不出是興還是光哈哈」、「機（机），在工業我看是最多人寫的字」、「機、電（电）、灣（湾）、變（变）、邊（边）、應（应）、會（会）、進（进），常用的筆劃太多，大家都自動換簡體」、「還有開（开）跟關（关）」、「數學的數（数）啊」、「号，寫地址時常見」、「文字只是工具而已，方便比較重要。」

其中，最多人點名的就是「體」這個字，畢竟原本多達23筆畫，若是寫「体」就只有7筆。不過，也有人認為，日文中也是用「体」，不能說寫這個字就代表是寫簡體字，「日文漢字也很常被誤會是中國簡體字啊！」另外，還有某些字也是類似的爭議，「双是異體字吧？」

而底下吵最兇的，莫過於「臺／台」，「台算是簡體字嗎」、「『台』字不是簡體字，是異體字，明末時就有用『台』字來代替『臺』了」、「台不是簡體字吧？」就有人則表示，「簡體字多數其實就是傳統的異體字，並不是新發明出來的。多數簡體字都是原本就存在的寫法」、「簡體字跟簡化字不一樣好嗎？台灣人很多寫的是來自古異體字或日本漢字借用。」

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