馬英九中山陵祭文提九二共識和平基礎　「兩岸人民同屬中華」

▲前總統馬英九拜謁中山陵。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

記者皮心瑀／台北－南京報導

前總統馬英九訪陸「和平祭祖之旅」28日抵達中山陵拜謁，獻花後由司儀代讀祭文，當中提到國父領導革命，力抗列強創建民國、兩岸人民同屬中華、九二共識和平基礎，接著現場默哀5分鐘，便對棺木三鞠躬。值得注意的是，在致祭的花圈上，是以「中國國民黨前主席」稱呼馬英九。

馬英九今9時許前往中山陵，拜謁後題字「和平奮鬥，振興中華」，在落款使用民國紀年「百一二，三，廿八（112.3.28）」，但也另同步書寫西元紀年，

中山陵位於南京市紫金山南麓，由建築泰斗呂彥直設計，整體建築以藍色琉璃瓦和白色大理石為基調，牌坊、陵門、碑亭、祭堂和墓室由低到高依次排列，從空中鳥瞰呈現警鐘（大陸稱和平鐘）樣貌，代表孫中山遺囑內的「喚起民眾」之意。

孫中山的遺體曾想保存於透明棺內，供後世瞻仰遺容，不過，因當時防腐保存技術未臻完善，因此，最後選用一口美製銅棺盛殮，放於墓室內下方5公尺的墓穴中，上方則是安放一具漢白玉石雕刻成的孫中山臥像，供後人瞻仰。

馬英九訪陸之旅十分緊湊，安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。