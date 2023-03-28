馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

▲前總統馬英九題字落款使用民國紀年。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

記者許凱彰／綜合報導

前總統馬英九27日搭機出訪中國大陸，開始為期12天的「和平祭祖之旅」，是中華民國首位訪陸的卸任總統。馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」與「前總統」，不僅如此，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款時更寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。

▲馬英九28日拜謁南京中山陵。（圖／記者任以芳攝）

馬英九在公開致詞時，標題直接表示「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵」，接著致詞內容寫到：

各位同仁、各位同學：

國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。

回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年(清宣統3年)，推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。

兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在臺灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從臺灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

謝謝大家。

▲前總統馬英九題字。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

對此在大陸的公開發言，PTT上就有網友直言，「自稱前總統，我覺得是給過的，小的在此先向馬英九前總統道歉，我錯怪您了！就這一點我認為馬前總統就是加分了」。

不僅如此，也有不少網友紛紛留言說，「前無古人，後無來者」、「馬英九有夠硬欸」、「推，比起現任，高下立判」、「看影片第一段民國112有講是蠻有guts的」。