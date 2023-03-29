鏡頭以外的馬式幽默　馬英九堅定表達「兩岸要和平避戰」

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九昨28日在南京緊湊行程，不忘再現「馬式幽默」。比如在中山陵巧遇小朋友笑說叫「馬哥哥」也行，參訪南京總統府歷史認為自己還是太年輕，與江蘇省委書記信長星見面時又說，從事兩岸工作多年，74歲才來大陸實在很不好意思。話鋒一轉，馬英九特地強化自己「台灣總統任內」政績，呼籲兩岸必須互信避戰，陸方要認識台灣人心理，在幽默與嚴肅之間，堅定表達自己立場和赴陸和平交流訴求。

前總統馬英九祭祖交流之旅今（29）日上午結束南京訪問後將轉往湖北武漢。回顧昨日南京一整天行程，外界拚命用放大鏡檢視馬英九用什麼方式表達「中華民國」以及自己「前總統」身份頭銜，面對外界酸言酸語，鏡頭以外小馬哥難得放開自我，再現「馬式幽默」。

▲馬英九離開中山陵途中，巧遇幼兒園小朋友。（圖／記者任以芳攝）

比如結束中山陵拜謁國父行程，馬英九走下山時巧遇校外教學幼稚園小朋友，旁邊的老師介紹，「他是馬爺爺。」小朋友立刻乖巧呼喊，「馬爺爺好。」馬英九笑開懷的回答，「叫馬哥哥也行」。

之後換馬英九拷問小朋友，「你們知道孫中山先生是誰嗎？孫中山先生做了些什麼事嗎？」小朋友們滿臉疑惑茫然，其中一位誠實說「不知道」。馬前總統則說，「看來，你們老師要多努力一點！」

▲馬英九參訪國民政府首都南京總統府。（圖／記者任以芳攝）



參訪國民政府首都南京總統府，對於馬英九來說，心情很激動，他曾多次在公開場合表示「國父是自己的偶像。」如今來到偶像曾經宣布擔任中華民國臨時大總統的歷史遺址，參訪過程中，馬英九經常與解說員即興互動，發揮「馬式幽默」。

來到總統府會客廳，牆上正中間是國父遺像，左右各掛青天白白滿地紅的國旗和中國國民黨黨旗，馬英九特地駐足拍照，突然向在場人員說，「趁這個機機會大陸朋友介紹一下，孫中山先生大我96歲，他在1912年當選中華民國臨時大總統，我在2008年（當選總統），也是相差96年。」

進入孫中山辦公室後，馬英九看到桌上舊式藍色卷宗，特地拿起來看一下，旁邊人提醒「裡面是空盒，沒有文件。」馬英九則回答，「我第一份工作就是（總統府）第一局副局長，負責政務和文書，看到這個（卷宗）感覺很輕切，我前後工作了7年。」

▼見到剛工作時期舊式卷宗，馬英九十分懷念。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九與解說員幽默互動。（圖／記者任以芳攝）

見到總統府裡模擬蔣介石與宋美齡會見友人雕像，馬英九指著蔣介石打趣的說，「我曾做過他兒子（蔣經國）英文秘書，好像走進歷史殿堂。」也很感慨的如果不是來大陸參訪，沒機會見到這些歷史遺跡。

解說員說，「接觸比較少。」馬英九答，「我太年輕了。」解說員笑回，「現在還是很年輕。」

▲馬英九指定駐足，與偶像孫中山塑像合影。（圖／記者任以芳攝）

參訪到一半，馬英九見到國父塑像，立刻化身小迷哥，向身旁國安局特勤人員說，「一定要拍一下。」整個參訪過程，馬英九十分放鬆做自己，反倒是周邊維安警力很緊張，處處叮嚀媒體朋友保持距離，拍攝節奏再快一點。

結束行程後，馬英九前往金陵飯店會見江蘇省委書記信長星，首先發表談話，前面簡述對南京市政印象，接著談兩岸關係。馬英九笑說，「我從1987年從事政府兩岸工作，那一年是37歲，今年是73歲，年紀這麼大才來大陸，都感到不好意思，也是帶著誠意而來。」

話鋒一轉，馬英九向信長星提及自己在「台灣總統」任內政績，推動兩岸分治70多年以來「最和平繁榮的一個階段。」呼籲大陸兩岸要交流合作，建立互信，避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商來取代衝突，多認識台灣人的心理狀態。

最後結語又出現「馬式幽默」，馬英九提到陸方招待實在太熱情，很怕回去吃很胖，引起現場會心一笑，氣氛融洽。

▲前總統馬英九與江蘇省委書記信長星會面。（圖／記者任以芳攝）

儘管馬辦強調本次出訪不涉及敏感政治，馬英九面對陸方官員，依然嚴肅表達自己身份以及兩岸要和平避戰的訴求，也以幽默巧妙平衡可能的尷尬，字句斟酌，只因現今兩岸情勢有如在鋼索之上，稍有不慎將成為墜落的箭靶。

畢竟兩岸時空背景已完全不同，相較2005年連戰首次赴陸破冰之旅，成功化解兩岸緊繃關係，順勢助推馬英九於2008年贏得勝選。時至今日，台海局勢不再是「單純」雙邊關係，夾雜複雜美中局勢。隨著蔡英文總統今日即將出訪，馬英九繼續祭祖交流之旅，與其說用「雙英對決」來形容，最後誰能為台灣百姓帶來穩定生活和實質利益，才是關鍵。