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崑大時尚學程台北時裝週華麗展出　詮釋台南文化

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，26日於松菸文化園區四號倉庫登場，崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程入選6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，深入探討台南的歷史脈絡、常民生活、織品時尚與科技，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討台南文化。

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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另有5位一年級學生邱喬淇、周汝靚、康榆嫣、黃冠螢、吳君怡，首度登上台北時裝週伸展台演出，大受好評！

「台北時裝週AW23」校際展由崑山科大、嶺東科大與亞洲大學，在特別場當中共同展演48套精湛服裝作品。崑大時尚學程設計師們從西拉雅文化、荷蘭時期、日治到民國，運用傳統編織、幾何圖形、時代特徵與建築色系等元素，將作品充分展現台南的人文氣息，包括林靜茹「遇見西拉雅」、李家誼 「牽卦結姻緣」、楊宜靜「大航海之夢」、郭羽瑄 「普羅女力覺醒」、陳鈺涵 「Tufting food」、林曉晴「線•存」等作品，該系更結合台南在地廠商仁美商標及明林蕾絲的織品材料來做設計，作品相當精緻。

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林靜茹「遇見西拉雅」以傳統刺繡配色「紅、白、黑」結合線條與幾何圖形，服裝形態以寬鬆浪漫展現原民生活的天真浪漫；李家誼 「牽卦結姻緣」以台南著名的月老廟宇為主題，運用傳統編織技藝結合傳統漢服服裝形態為設計；楊宜靜「大航海之夢」以大航海時代作為靈感，強調「零廢棄時尚」，採用仁美商標生產販售後，剩餘的布料進行服裝創作、並運用南晃集團生產的煞車片進行飾品及配件設計。

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭羽瑄 「普羅女力覺醒」以當時的軍事防禦建築堡壘赤崁樓為設計主體，採以建築的主色調「紅、橘、藍」為主要色彩搭配，結合女性軍服以束腰、大口袋、裙型寬鬆來完成作品；陳鈺涵 「Tufting food」設計靈感來自台南小吃，服裝上加入只有台南限定的特色美食，如牛肉湯、棺材板等，以抽象含義繪製在服裝；林曉晴「線•存」則以「冰島線」來加以編織，結合傳統蕾絲布料進行創作，打破傳統服裝設計觀念。

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大李天祥校長表示，時尚學程專業訓練有別於他校，以時尚產業不同領域專業人才的培育養成為主，在服裝設計的專業訓練是以整體造型設計師、時尚策展、管理的角度進行服裝設計。很榮幸該次獲得文化部與教育部給予不同教育背景的學生同場競演，網羅更多潛力新星的機會，讓該系6位同學的服裝設計作品首次在全台最高時尚殿堂展出。當天他也帶領校內主管及時尚產業界好友一起蒞臨現場為同學打氣，凱渥集團副董宣美齡、凱渥名模洪曉蕾以及台南時尚聯盟莊隆龍理事長、明林蕾絲董事長林淑珍、仁美商標林右典經理等貴賓，皆特別北上參與崑大校際場。

▲「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，崑山科大6位學生，以「台南400年」為主題展現12套作品，詮釋與探討台南文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時尚學程主任陳怡君，特別感謝南晃交通器材工業份有限公司的贊助，同時表示時尚產業是一個非常龐大的跨領域產業，鏈結的產業越多，越能創造跨域產業彼此共存共榮的美好成果。本次演出，時尚學程整合崑大工學院材料系｢織物染整及印花類產線基地、創媒學院視傳系、視訊系師生能量，從布料輸出、時尚展場上的影音拍攝、影像創作等作品，發揮校內跨域整合能力，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討台南文化。

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