學甲槍擊案王文宗遭羈押　台南綠營批國民黨切割「做賊喊抓賊」

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民進黨團指出，台南88槍案國民黨重要地方樁腳王文宗，因涉嫌參與槍案遭到羈押，並引起外界廣大討論，也讓過往交往密切的馬英九、朱立倫、謝龍介紛紛左閃右避，不顧往日情誼，決心切割王文宗，但仍止不住令人懷疑是否88槍案是國民黨在做賊喊抓賊，在選前兩週影響投票結果。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，王文宗是國民黨在地方重要的樁腳兼金主是不爭的事實，並非謝龍介推說的藍綠皆有與其接觸，因其歷年來的政治獻金捐款對象皆為國民黨，2018年台南市長選舉時也捐助了國民黨的市長候選人高思博6萬6千元，然而2022年九合一選舉的政治獻金資料也即將公佈，值得持續關注王文宗的捐款紀錄。

民進黨團幹事長蔡筱薇表示，相較馬英九、朱立倫、謝龍介這些國民黨的大咖，出事前都說兄弟，出事後卻都顧自己，唯有台南國民黨籍市議員蔡育輝選擇勇敢相信王文宗，可是現在無論是切割或者是相信王文宗，如今也斷不掉台南市民對於國民黨就是黑金的看法。

民進黨團副召集人陳秋宏指出，蔡育輝的說法是否表示國民黨內部對於王文宗其實有兩套系統、兩套說法，請問蔡育輝是否得知真正的主嫌為誰？是受誰之託？國民黨到底知道什麼又到底隱瞞了什麼，應該向台南市民說清楚、講明白。

民進黨團指稱，國民黨當初選前透過陰謀論，操作槍擊案影響地方選舉的選情，但最深的受害者其實是台南市民，如果國民黨真的對於案情有所知悉，應該儘速跟檢調通報，另外國民黨也要儘快跟社會大眾說明其與王文宗的關係，以昭公信。