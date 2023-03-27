21歲女衝進車行狂刷一整排！賓士G500挨撞現場曝　網驚：成交了

記者林悅／台南報導

1名21歲的廖姓女子，3月26日18時46分許，駕自小客車行台南市仁德區大同路3段時，不知何故突人車失控，衝入該處1家中古車行，撞毀1部待售的賓士吉普車等多部車輛，廖女及乘客受傷送醫，市警歸仁分局指出，廖女酒測值0，肇事責任部分警方正調查釐清中。

▲台南市仁德區大同路三段晚發生1起自小客車不知何故突人車失控，衝入該處1家車行，撞毀1部待售的賓士吉普車，車上2人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，21歲廖姓女子駕駛白色自小客車在台南市仁德區沿大同路三段南向北行駛時，不慎衝進路旁中古車行，撞毀車行內多輛汽車，該肇事車輛車頭全毀，駕駛人廖女及乘客19歲陳姓男子送往市立醫院救護，廖女酒測值為0，有關肇事責任部分，歸仁分局刻正調查釐清中。

據了解，台南市消防局119據報，出動崇善及文賢消防分隊人車前往救援，發現現場自小客車車頭，車體嚴重毀損，車上有1對年約20歲左右的男女受傷，由救護車送市立醫院救治。

據目擊民眾表示，他當時人在車行內，突有1部車子先是失控蛇行，而後竟繞撞進入車行內，撞上車行內的172.9萬元待售賓士G500吉普車等轎車，2名傷者被救護車送醫。

網友表示，被撞的賓士G500吉普車，排氣量3982 c.c，新車價約660 萬元上下，這部車是2003年二手車，賣172.9萬元，許多網友直接說「賀成交！」，加上現場尚有多部待售中古車受損，網友說廖女這一撞真的慘了。