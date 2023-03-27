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終結黑金就從結束「藍綠共治」　黃珊珊：給良善第三勢力一個機會

▲▼黃珊珊感恩見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南學甲「88槍擊案」引起全國譁然，檢警拘提幕後主使王文宗，被發現原來是國民黨當年競選總統時在台南的重要樁腳，一夕之間讓高喊「反黑金」的國民黨難以切割。對此，前台北市副市長黃珊珊27日表示，民進黨也不要笑得太早，是藍綠兩黨一起沈淪在貪腐結構之中，才共同創造了目無王法的「台南國」，喊話民眾可以給良善的第三勢力一個機會。

「終結黑金，從終結『藍綠共治』開始」，黃珊珊指出，國民黨難以切割「88槍擊案」的幕後主嫌，但民進黨也不要笑得太早，從傾倒爐渣、光電利益，到這次的議長賄選案，背後的主事者郭再欽，一度還是民進黨中執委，權力直通台南市政府與民進黨核心，從地方到中央都有人幫郭再欽撐腰。

黃珊珊表示，這樣的利益結構，不只是綠營長期執政下的藏污納垢，更重要的是，國民黨在野多年也難以抵擋，過去同樣因為議長賄選案入獄的國民黨前台南市議長李全教，出獄後一樣繼續操盤國民黨在台南市的佈局，著眼的一樣是光電開發利益。她提到，藍綠兩黨一起沈淪在貪腐結構之中，共同創造了目無王法的「台南國」。因此，她認為，要終結地方黑金勢力，除了寄望法律外，就是喚起社會大眾，一起終結這樣的「藍綠共治」的利益結構。

「不要以為黑金與我們無關」，黃珊珊強調，我們可以選擇冷漠以對，讓這些地方勢力為所欲為，亂埋爐渣、破壞環境，甚至開槍影響民眾生命安全；我們也可以選擇持續關心地方政治，在明年初的這場選舉，用你手中的選票，做出跟過去完全不一樣的選擇，給良善的第三勢力一個機會，讓金權勢力無法再與「共治」的藍綠兩黨一起共舞，讓地方政治不再被黑金壟斷，「終結黑金，就用你手中的選票，終結藍綠合作打造的利益結構開始。」

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