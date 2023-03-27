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「不要什麼都推給王文宗」　台南藍營批民進黨黑金利益分贓不均

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

王文宗是88槍擊藏鏡人？台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗，全民皆知88槍擊案肇因於民進黨前中執委郭再欽介入太陽光電，龐大黑金利益分贓不均，賴清德難甩鍋。

台南市議會國民黨團指出，外界紛傳黑金又介入民進黨總統、立委、市長、議員和正副議長選舉？台南正副議長紛紛被起訴，現在甩鍋藍營豈不此地無銀三百兩，若王文宗真是藍營大金主，市長選舉前就會大爆料，謝龍介早就當選台南市長。

書記長蔡育輝嗆說，民進黨前中執委郭再欽涉及學甲爐碴案，不法獲利台南地檢署認證21.6億元，爐碴案是賴清德擔任台南市長2011年時發給郭再欽明祥鑫執照，假再利用真掩埋，2015年廢照，2017年原址改為立德鑫，為什麼賴清德市長任內讓郭再欽為所欲為？賴清德主席擔任行政院長時為何不查？讓里長和里民孤軍奮鬥，直到檢察官發揮正義，爐碴案才見天日，為什麼賴清德要讓台南成為爐碴故鄉？

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝繼續說，爐碴的不法利益跟太陽光電比真是小巫見大巫，在民進黨中央和地方的支持核准下，郭再欽有饋線才能繼續介入太陽光電黑金，台南鄉親都傳說郭再欽是民進黨的大金主，爐碴案賺的不法利益、太陽光電賺更龐大的黑金利益，質疑郭再欽都用來支持總統大選、立委、市長和議員及正副議長選舉？郭再欽還是蔡英文選總統時台南的執行長，賴清德主席為何不要求檢調深入調查太陽光電黑金？是怕火燒到自己身上？現在為了選總統，要學甲慈濟宮董事長王文宗扛88槍責任，說他是藏鏡人，他捐46萬給藍營就說是藍營大金主，郭再欽捐這麼多錢給民進黨，不就綠營的大大大大大金主，88槍擊是郭再欽拿了2.5億的公關費，到底不給紅龜，還是王文宗？這麼簡單的事難道查不出來嗎？

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，為了賴清德選總統，民進黨急著找戰犯，全推給跟綠營、藍營皆友好的學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副書記長林燕祝也開炮，現在是誰執政，請搞清楚是民進黨完全執政，爐碴的執照要發展台南成為全國第一的光電城市，責任都是前市長賴清德這位民進黨未來的總統候選人，民進黨現在說王文宗是88槍擊藏鏡人，更是藍營大金主，請民進黨搞清楚88槍擊案會發生，是因為太陽光電公關費被郭再欽吃了，紅龜沒拿到，民進黨吃相難看，搞成社會頭版案件，民進黨為何不說？

林燕祝也說，王文宗案已進入司法程序靜待調查，民進黨不要什麼都推到王文宗頭上，什麼都甩鍋給藍營，不要忘了，被開槍的謝財旺競選總部當年成立就是由王文宗主持，王文宗跟黃偉哲市長、民進黨立委都熟識，郭再欽還被謝龍介爆料吞了王文宗選學甲鎮代會主席的60萬元，若王文宗是藍營大金主，這次選市長，王文宗就該幫謝龍介，說出88槍擊的緣由，若王文宗跟藍營關係這麼密切又是88槍擊藏鏡人，謝龍介早就當選為台南市長。

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