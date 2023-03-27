楊力州稱紀錄片能改變世界　林佳龍：有時失敗比勝利更光榮

▲林佳龍出席紀錄片「無邊」包場特映活動。（圖／光合基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

由總統府秘書長林佳龍所創辦的光合基金會，26日晚間在松菸誠品電影院舉行紀錄片「無邊」包場特映，以行動支持國片。導演楊力州在映後座談時談及，「我相信紀錄片可以改變世界，而且我深信不疑」；林佳龍則指，每個人都有自己生命的熱情或是困頓，值得深思的是人生要將船綁在碼頭，還是要揚帆走向未知的世界，有時「失敗」比「勝利」更令人光榮。

「無邊」由金馬紀錄片導演楊力州執導，紀錄極地馬拉松跑者陳彥博、藝人宥勝等人，橫越南極探險的過程，導演希望鼓勵觀眾「去做你害怕的事，勇敢的面對自己心中的那個南極」。楊力州於映後座談時表示，過往的作品充滿熱血冒險，但這一部截然不同，就像紀錄片一開始提到月亮的陰暗面，「看不到的不表示不存在」，他也透過這部紀錄片勇敢面對自己的陰暗面。

楊力州說，台灣社會有一堵高牆叫做「偏見」，原以為拍攝紀錄片讓觀眾理解，就可以推倒高牆，雖然發現高牆可能連動都不會動，但是當他和更多年輕人共同完成一部一部的紀錄片，就像是完成一階又一階的台階，讓台階能跨越這堵高牆。他說，「我相信紀錄片可以改變世界，而且我深信不疑」。

林佳龍談及，這部紀錄片由兩隊不同時空的主角交織對話，以1914年的英國探險隊的手稿日誌，跟2018年的台灣南極長征團對照與對話，發人省思，因為，在南極失敗是常態，但正如導演所說的，應該去做自己害怕的事情，也就是去做可能會失敗的事情。他坦言，雖然他在5年前的台中市長選舉沒有連任，反而開啟了新的生命，以選舉補助款發起光合基金會，把失敗變成養分，回饋社會。

▲楊力州出席紀錄片「無邊」包場特映活動。（圖／光合基金會提供）