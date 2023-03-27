　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊力州稱紀錄片能改變世界　林佳龍：有時失敗比勝利更光榮

▲▼林佳龍、楊力州出席紀錄片「無邊」包場特映。（圖／光合基金會提供）

▲林佳龍出席紀錄片「無邊」包場特映活動。（圖／光合基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

由總統府秘書長林佳龍所創辦的光合基金會，26日晚間在松菸誠品電影院舉行紀錄片「無邊」包場特映，以行動支持國片。導演楊力州在映後座談時談及，「我相信紀錄片可以改變世界，而且我深信不疑」；林佳龍則指，每個人都有自己生命的熱情或是困頓，值得深思的是人生要將船綁在碼頭，還是要揚帆走向未知的世界，有時「失敗」比「勝利」更令人光榮。

「無邊」由金馬紀錄片導演楊力州執導，紀錄極地馬拉松跑者陳彥博、藝人宥勝等人，橫越南極探險的過程，導演希望鼓勵觀眾「去做你害怕的事，勇敢的面對自己心中的那個南極」。楊力州於映後座談時表示，過往的作品充滿熱血冒險，但這一部截然不同，就像紀錄片一開始提到月亮的陰暗面，「看不到的不表示不存在」，他也透過這部紀錄片勇敢面對自己的陰暗面。

楊力州說，台灣社會有一堵高牆叫做「偏見」，原以為拍攝紀錄片讓觀眾理解，就可以推倒高牆，雖然發現高牆可能連動都不會動，但是當他和更多年輕人共同完成一部一部的紀錄片，就像是完成一階又一階的台階，讓台階能跨越這堵高牆。他說，「我相信紀錄片可以改變世界，而且我深信不疑」。

林佳龍談及，這部紀錄片由兩隊不同時空的主角交織對話，以1914年的英國探險隊的手稿日誌，跟2018年的台灣南極長征團對照與對話，發人省思，因為，在南極失敗是常態，但正如導演所說的，應該去做自己害怕的事情，也就是去做可能會失敗的事情。他坦言，雖然他在5年前的台中市長選舉沒有連任，反而開啟了新的生命，以選舉補助款發起光合基金會，把失敗變成養分，回饋社會。

▲▼林佳龍、楊力州出席紀錄片「無邊」包場特映。（圖／光合基金會提供）

▲楊力州出席紀錄片「無邊」包場特映活動。（圖／光合基金會提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
未來23天「4生肖衰爆」大破財！
快訊／劉亞仁染毒　首在鏡頭前親口致歉！
不規則彈跳變罕見場內滿貫砲　羅昂：這場地有待加強
楊冪「微博之夜」又尷尬撞衫！　1動作疑不合劉亦菲
美龍捲風「滅鎮」　最新衛星對比照曝光
王浩宇怒「狒狒被活活玩死」　影片曝官員忙拍照：要給女兒看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文向媽祖祈雨　蔡易餘PO影片樂喊：總統一來就下雨

楊力州稱紀錄片能改變世界　林佳龍：有時失敗比勝利更光榮

大華府僑界成立「信賴」後援會　盼促賴清德訪美

邱顯智痛批狒狒之死是「台灣行政失靈悲劇」　動物園歸教育部管

海軍清查又搞丟「T75式機槍槍管」！　主動移送司法偵辦

批狒狒之死是「人為謀殺」！周玉蔻拋8個為什麼　點名張善政踹共

王浩宇：狒狒明顯受傷「還拍照留念」　桃園市農業局瀆職

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！　修法漏洞一次曝光

蔡英文訪美、馬英九訪陸　柯文哲：若「各幹各的」就是政治危機

退役空軍上校涉當共諜案　監委申請自動調查

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

學起來！蛋糕外帶妙招　保鮮盒倒放「完美擺盤」

蔡英文向媽祖祈雨　蔡易餘PO影片樂喊：總統一來就下雨

楊力州稱紀錄片能改變世界　林佳龍：有時失敗比勝利更光榮

大華府僑界成立「信賴」後援會　盼促賴清德訪美

邱顯智痛批狒狒之死是「台灣行政失靈悲劇」　動物園歸教育部管

海軍清查又搞丟「T75式機槍槍管」！　主動移送司法偵辦

批狒狒之死是「人為謀殺」！周玉蔻拋8個為什麼　點名張善政踹共

王浩宇：狒狒明顯受傷「還拍照留念」　桃園市農業局瀆職

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！　修法漏洞一次曝光

蔡英文訪美、馬英九訪陸　柯文哲：若「各幹各的」就是政治危機

退役空軍上校涉當共諜案　監委申請自動調查

曾子祐跑出場內滿貫轟笑稱撿到：希望下次是扛出牆

王心凌認最討厭「被勸不要熬夜」！　透露今年新計畫

河北多地網友深夜目擊「藍色尾焰光球」照亮天空　北京天文館解答

重磅補強！AC Taipei簽男女足國腳温智豪、丁旗、潘彥昕

獨行俠4連敗成湖人好朋友　唐西奇坦承「不快樂」還被禁賽

蔡英文向媽祖祈雨　蔡易餘PO影片樂喊：總統一來就下雨

鐵人行程走訪杭州亞運比賽地　體育署三大目的完成探查

4隻狗打群架「頭套犬」無辜居下風　媽氣炸「口罩伺候」

馬英九訪陸首日小插曲　　台媒團「上海迷航」對司機狂喊：右轉！

劉亞仁染毒後首在鏡頭前親口致歉！　顫抖認錯「陷入自我合理化」

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

政治熱門新聞

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

賴清德認了「接見兄弟有點尷尬」　蔡其昌：盼你用總統身份見統一獅

蔣萬安將宣布北市6000元加碼

王浩宇：狒狒受傷還拍照　桃園農業局瀆職

影／馬英九16:21降落浦東機場畫面曝！　國台辦副主任陳元豐接機

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

國民黨轟兩岸外交路線錯誤　綠委嗆：蔣介石讓邦交國只剩27個

民進黨穩了？　郭正亮曝擲「40個聖筊」預言下半年會有大事

海軍清查又搞丟「T75式機槍槍管」！　主動移送司法偵辦

批狒狒之死是人為謀殺！周玉蔻點名張善政踹共

東非狒狒抓到了！送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助

快訊／赴陸「祭祖之旅」今啟程　馬英九最新談話曝光

房貸補助3萬元6月開放申請　預計7月中旬可領到

台灣人對「斷交」已麻木？　學者：習近平啟動助選民進黨模式

更多熱門

相關新聞

僑界成立「信賴」後援會　盼促賴清德訪美

僑界成立「信賴」後援會　盼促賴清德訪美

大華府僑界26日宣布成立「華府信賴海外後援會」，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統。華府台灣僑胞發出聲明表示，呼籲美方能讓賴清德以台灣總統候選人暨執政黨黨主席的身分，來華府進行訪問，並赴國會山莊參加「台灣人公共事務會」（FAPA）所安排的歡迎酒會。

不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

不只雙英對決！還有2「潛在總統候選人」要出訪　行程一次看

「不要什麼都推給王文宗」台南藍營批民進黨

「不要什麼都推給王文宗」台南藍營批民進黨

終結黑金就從結束「藍綠共治」　黃珊珊：給良善第三勢力一個機會

終結黑金就從結束「藍綠共治」　黃珊珊：給良善第三勢力一個機會

九二共識就是中華民國？　綠酸藍：低估台灣人民

九二共識就是中華民國？　綠酸藍：低估台灣人民

關鍵字：

林佳龍民進黨楊力州紀錄片電影南極

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

即／捕獲狒狒「遭獵槍打中」身亡！

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面