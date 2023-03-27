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大華府僑界成立「信賴」後援會　盼促賴清德訪美

▲▼大華府僑界今天宣布成立華府海外後援會，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統。（圖／華府信賴後援會提供）

▲大華府僑界宣布成立華府信賴後援會，支持賴清德代表民進黨參選總統。（圖／華府信賴後援會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

大華府僑界26日宣布成立「華府信賴後援會」，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統。華府台灣僑胞發出聲明表示，呼籲美方能讓賴清德以台灣總統候選人暨執政黨黨主席的身分，來華府進行訪問，並赴國會山莊參加「台灣人公共事務會」（FAPA）所安排的歡迎酒會。

聲明表示，賴清德是目前最好的總統人選，能持續帶領台灣人在穩健正確的道路上，走向更幸福美好的未來，不僅能延續並深化總統蔡英文的各項改革，還能團結海外台灣人及台灣國內的台派陣營，共同守護台灣主體價值，開創新局與新氣象。

聲明指出，華府台灣僑胞時時刻刻都在關心著台灣的未來與安危，如今台灣面臨中國霸權持續升高的文攻武嚇，需要最佳的人選來帶領台灣，深化與美國及其他民主盟邦的合作與安全夥伴關係，唯有如此，才能共同抵禦來自中國的併吞威脅與危機，使台灣化險為夷。

聲明補充，總部位於華府的FAPA有項行之多年的傳統，曾多次在美國國會山莊為擁抱台灣主體價值的台灣總統候選人及政黨主席舉辦訪美歡迎酒會，以促進台派與美方的交流，例如過去包括謝長廷、蔡英文、蘇貞昌均曾參與歡迎酒會，期盼並呼籲美方這次也能讓賴清德以台灣總統候選人暨執政黨黨主席的身分，來華府進行訪問，並赴國會山莊參加FAPA所安排的歡迎酒會。

全美台灣同鄉會會長陳桂鈴亦指，2024總統選舉這一張選票是台灣備戰工具，呼籲民眾秀出台灣反戰備戰的能力與決心，台灣人支持賴清德就是向中國宣示：台灣團結，維護民主的力量與決心。她說，請大家一起支持賴清德，2024「信賴」台灣，信賴賴清德。

▲▼大華府僑界今天宣布成立華府海外後援會，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統。（圖／華府信賴後援會提供）

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