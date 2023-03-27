朱立倫否認「九二共識就是中華民國」　民進黨：低估台灣人民

▲民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，國民黨研擬兩岸論述，不再強調「一中各表」，訴求「九二共識就是中華民國」，但國民黨主席朱立倫27日受訪否認，強調沒有這樣的論述。對此，民進黨發言人張志豪表示，請問現在國民黨的主張和論述是什麼？國民黨面對中國的立場，老是前後矛盾，自欺欺人，低估台灣人民的思考能力，國人早就看破手腳，令人遺憾。

張志豪表示，姑且不論這篇媒體頭版正確性，「九二共識」說了30年還說不清楚，版本不統一的共識還叫共識嗎？請國民黨不要再愚弄台灣人民，玩文字遊戲，如果說國民黨認為「九二共識就是中華民國」，民進黨呼籲馬英九訪問中國時，應該對中國國家領導人習近平闡述。

張志豪指出，「九二共識」的定義不僅國民黨與中共明顯不同，就連國民黨內部也有不同說法，所以朱立倫才會定調是「沒有共識的共識」，說了30年也說不清楚，根本是在自欺欺人，是欺騙台灣人民的政治詐術，也低估台灣人民的邏輯思考能力。

張志豪說，「九二共識」從一中各表，到「馬習會」只有一個中國，沒有各表，演變到現在的九二共識就是中華民國，國民黨混淆視聽的手法，已成國際鬧劇，中共當局一心要消滅中華民國，以金援外交誘使宏都拉斯與台灣斷交，然而，國民黨內的「馬英九們」視而不見，反而替中國講話，反過頭檢討台灣，替加害者檢討被害者，國人心中自有一把尺。

朱立倫今天稍早受訪說，祝福馬英九這次到大陸祭祖及青年交流，相信馬在對岸一定要能夠堅持中華民國立場，也會符合國人對兩岸關係希望更和平穩定的期待；至於傳出國民黨研擬兩岸論述一事，朱說，經過查證，不管黨中央、智庫，都沒有這樣的討論，也沒有這樣的會議、更沒有這樣的論述。