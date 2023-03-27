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武陵高中段考「試題與2年前雷同」！500名學生要重考物理科

▲武陵高中傳出物理科段考試題與2年前雷同，500名學生必須重考。（圖／翻攝自武陵高中網站）

▲武陵高中傳出物理科段考試題與2年前雷同，500名學生必須重考。（圖／翻攝自武陵高中網站，下同）

記者閔文昱／綜合報導

被喻為桃園「建中、北一女」的武陵高中，近日傳出高二期中考的物理科試題與2年前雷同，校方接獲反映後緊急開會，決議由另一位物理老師重新出題並在28日重考，初估有14班學生逾500名受影響。對此，校方表示，之後會對審題機制更加嚴格執行，並請出題老師說明疏失原因。

武陵高中24日到27日舉行第一次段考，其中在25日補課日考生物、地理、物理及英文，不過在考試結束當天，隨即就有學生反應，先前在補習班寫考古題時，就曾用2年前的物理考卷當練習題，25日當天的物理考卷與當時練習的習題幾乎一樣，因此將此狀況向學校反映。

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▲武陵高中傳出物理科段考試題與2年前雷同，500名學生必須重考。（圖／翻攝自武陵高中網站）

對此，校方在官網發出公告，表示「因發現高二物理（C、D、E班群）段考試題和2年前的段考試題雷同，經校內緊急會議後決議，為維護公平性，高二物理將於3月28日早上8時40分至9時50分重考，並將請命題老師說明原委，之後提交成績考核委員會審議。

教務主任萬昌鑫表示，受影響的學生為C生醫、D理工、E電資學群共14班、500多人，已立刻公告並請高二老師轉傳各自班群，目前導師還沒有反映有學生反彈，未來校方審題會加強檢視重疊性部分。

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